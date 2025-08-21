Γάζα: Το Ισραήλ ξεκινά την επίθεση αλλά ο στρατός είναι εξαντλημένος

Ενόσω το Ισραήλ ξεκινά την επίθεση στην Πόλη της Γάζας, ένας εξαντλημένος στρατός μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN, επισημαίνοντας παράλληλα τον διχασμό που υπάρχει στην ισραηλινή κοινωνία.

Καθώς τα πρώτα στάδια της μαζικής επίθεσης στην Πόλη της Γάζας είναι σε πλήρη εξέλιξη, το Ισραήλ καλεί δεκάδες χιλιάδες εφέδρους για να συμμετάσχουν στην επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση.

Η κατάληψη και η κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Γάζα, την οποία ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, θα απαιτήσει από τον στρατό να καλέσει 60.000 επιπλέον εφέδρους και θα επεκτείνει την υπηρεσία για άλλους 20.000.

Αυτά τα σχέδια έχουν προκαλέσει εντεινόμενη καταδίκη τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό, εξαιτίας φόβων ότι η κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση και η κρίση πείνας στη Γάζα θα επιδεινωθούν - και ότι οι ζωές των υπολοίπων ομήρων θα διατρέχουν περαιτέρω κίνδυνο από μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται ήδη στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως τα «πρώτα βήματα» της ευρύτερης επιχείρησης.

Όταν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε για πρώτη φορά την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να διαρκέσει πέντε μήνες ή και περισσότερο. Αλλά την Τετάρτη, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να συντομεύσει το χρονοδιάγραμμα.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, και χωρίς να διαφαίνεται τέλος εν μέσω της επόμενης μεγάλης επιχείρησης, ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ προειδοποίησε για το πρόσθετο βάρος στα στρατεύματα, πολλά από τα οποία έχουν κληθεί πολλές φορές να πολεμήσουν στη Γάζα. Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο στρατός έχει φθαρεί και εξαντλείται, αλλά οι ανησυχίες του απορρίφθηκαν καθώς ο Νετανιάχου και οι εταίροι του στον συνασπισμό προώθησαν τα νέα πολεμικά σχέδια.

Μια νέα έρευνα από τα Εργαστήρια Agam στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ έδειξε ότι περίπου το 40% των στρατιωτών είχε ελαφρώς ή σημαντικά λιγότερο κίνητρο να υπηρετήσει, ενώ λίγο πάνω από το 13% είχε υψηλότερο κίνητρο. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο στρατός του Ισραήλ, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περιορισμούς στο ανθρώπινο δυναμικό του, ειδικά καθώς οι δημοσκοπήσεις έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της χώρας υποστηρίζει τον τερματισμό του πολέμου.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να επιστρατεύσει υπερορθόδοξους (Χαρεντίμ) για να αναπληρώσουν τα ταλαιπωρημένα στρατεύματα. Αλλά η συντριπτική πλειονότητα της υπερορθόδοξης κοινότητας αρνήθηκε να υπηρετήσει και, κατόπιν αιτήματός τους, η κυβέρνηση προωθεί μια ευρεία εξαίρεση από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Και μόνο το γεγονός ότι αυτή η πολιτική συζήτηση λαμβάνει χώρα εν μέσω πολέμου έχει πυροδοτήσει την οργή πολλών από αυτούς που υπηρετούν.

Αφότου το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τη νέα επιχείρηση, μια μικρή οργάνωση εφέδρων στο Ισραήλ επανέλαβε τις εκκλήσεις προς τους στρατιώτες να αρνηθούν τις στρατιωτικές εντολές να υπηρετήσουν. «Τα παιδιά σας δεν ξέρουν πώς να αρνηθούν μόνα τους, επειδή είναι δύσκολο. Είναι σχεδόν αδύνατο», ανέφεραν οι «Στρατιώτες για τους Ομήρους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Άλλες οργανώσεις εφέδρων δεν έχουν υποστηρίξει δημόσια την ανοιχτή άρνηση υπηρεσίας, η οποία είναι πιο πιθανό να είναι μια ιδιωτική απόφαση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν δημοσιεύουν τους αριθμούς ή τα ποσοστά των εφέδρων που δεν εμφανίζονται όταν καλούνται.

«Μια θανατική ποινή για τους ομήρους»

Ο Αβσαλόμ Σαλ έχει υπηρετήσει περισσότερες από 300 ημέρες στη Γάζα σε τέσσερις διαφορετικές αποστολές. Η τελευταία του ανάπτυξη έληξε μόλις πριν από ένα μήνα και δεν είναι πλέον πρόθυμος να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή, ειδικά σε μια επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

«Είμαι λίγο σοκαρισμένος που μιλάμε ακόμα για αυτόν τον πόλεμο που υποτίθεται ότι θα τελείωνε πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Ζόχαρ Σαλ στο CNN.

Λέει ότι οι αμφιβολίες, που άρχισαν να υποβόσκουν πριν από ένα χρόνο, έχουν μόνο ενταθεί, και άλλα μέλη της μονάδας του έχουν τις ίδιες ανησυχίες με αυτόν.

«Νομίζω ότι αυτή η απόφαση είναι μια θανατική καταδίκη για τους ομήρους», είπε. «Η κυβέρνηση μιλούσε και έλεγε συνεχώς ότι μιλάμε για δύο αποστολές για αυτόν τον πόλεμο: να επιστρέψουν τους ομήρους και να νικήσουν τη Χαμάς. Τώρα είναι σαν να μας λένε ότι υπάρχει μόνο ένας στόχος, ο οποίος πιστεύω ότι δεν είναι εφικτός: να καταστρέψουν τη Χαμάς. Και ακόμη και αυτό (η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας) δεν θα καταστρέψει τη Χαμάς».

Ο ισραηλινός στρατός διαθέτει μια σχετικά μικρή δύναμη ενεργού υπηρεσίας, που αποτελείται κυρίως από κληρωτούς. Για να συνεχίσει να πολεμά αυτό που έχει γίνει ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πόλεμος στην ιστορία της χώρας, το Ισραήλ πρέπει να βασίζεται σε εφέδρους.

Δεν είναι όμως σαφές ποιο ποσοστό θα απαντήσει σε έναν νέο γύρο κλήσεων για να υπηρετήσει ξανά στη Γάζα, ειδικά μετά την προειδοποίηση του αρχηγού του στρατού ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες και τους ομήρους.

Ο Ντεφρίν, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, προσπάθησε να απαντήσει σε αυτές τις ανησυχίες την Τετάρτη, λέγοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις χρησιμοποιούν «πληροφορίες και πολλές άλλες δυνατότητες» για να προστατεύσουν τις ζωές των ομήρων. Αλλά το μόνο που μπορούσε να υποσχεθεί ήταν ότι «θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μην βλάψουμε τους ομήρους».

Οι ειδοποιήσεις για την κλήση εφέδρων είναι υποχρεωτικές για πολλούς, αλλά μετά την αποστολή πολλών εφέδρων στη Γάζα πολλές φορές, ο στρατός έχει δείξει μικρή προθυμία να τιμωρήσει ή να διώξει όσους αρνούνται ή αποφεύγουν με άλλο τρόπο την κλήση.

Ο πρώην Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Νταν Χαλούτζ, ο οποίος ηγήθηκε του στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2006 με τον Λίβανο, προέβλεψε ότι δεν θα εμφανιστούν όλοι οι έφεδροι για υπηρεσία.

«Πιστεύω ότι ορισμένοι από αυτούς θα μείνουν σπίτι τους», δήλωσε στο CNN κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εφέδρων της Πολεμικής Αεροπορίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Ο πόλεμος τελείωσε πριν από ένα χρόνο», δήλωσε ο Χαλούτζ, περιγράφοντας το τρέχον σχέδιο ως «χωρίς λογική». Ο απόστρατος στρατηγός φρόντισε να μην ζητήσει ευθέως από τους Ισραηλινούς να αρνηθούν να μην υπηρετήσουν, αλλά ενθάρρυνε κάθε έφεδρο να «ενεργήσει σύμφωνα με τη συνείδησή του, με βάση τους δικούς του κανόνες».

Πάνω από ένα χρόνο πριν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι τα χειρότερα είχαν περάσει όσον αφορά τις συγκρούσεις. Δήλωσε στο CBS σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους ότι μόλις το Ισραήλ εισέβαλε στη Ράφα στη νότια Γάζα, «η έντονη φάση των μαχών απέχει εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της, όχι μήνες, εβδομάδες από την ολοκλήρωσή της».

Τώρα, 18 μήνες αργότερα, ο Νετανιάχου λέει ότι μια νέα επιχείρηση είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να τερματιστεί ο μεγαλύτερος σε διάρκεια πόλεμος του Ισραήλ.

Αλλά αυτή η επιχείρηση στοχεύει επίσης μια πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από άλλα μέρη της Γάζας. Περισσότεροι από 22 μήνες από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα παλεύουν με τον λιμό, ασθένειες και εκτοπισμούς εν μέσω της πολιορκίας του Ισραήλ.

Τα κρούσματα παιδικού υποσιτισμού έχουν τριπλασιαστεί σε όλη τη Γάζα σε «λιγότερο από έξι μήνες», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προέτρεψαν το Ισραήλ να άρει τους αυστηρούς περιορισμούς στην εισροή βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.

Σχεδόν 1 στα 3 παιδιά υποσιτίζεται στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Φιλίπ Λατζαρίνι, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), σε αυτό που χαρακτήρισε «ανθρωπογενή, αποτρέψιμη λιμοκτονία».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι η λιμοκτονία είναι εκτεταμένη στον θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.