Επιβάτες έχουν υποβάλει μηνύσεις σε βάρος των αεροπορικών εταιρειών Delta Air Lines και United Airlines, ισχυριζόμενοι ότι χρεώθηκαν με περισσότερα χρήματα για μια θέση στο παράθυρο, αλλά βρέθηκαν να κάθονται στον τοίχο.

Οι αγωγές, που κατατέθηκαν ξεχωριστά κατά των αμερικανικών αερομεταφορέων, ζητούν εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες κάθε αεροπορικής εταιρείας.

Στη μήνυση αναφέρουν ότι οι εταιρείες δεν ξεκαθαρίζουν κατά τη διαδικασία της κράτησης πως τα καθίσματα δεν έχουν παράθυρα, ακόμη και όταν χρεώνουν επιπλέον για αυτά.

Η United αρνήθηκε να σχολιάσει, καθώς πρόκειται για μια νομική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το BBC επικοινώνησε με την Delta για σχόλια.

Οι αγωγές, οι οποίες έχουν παρόμοια διατύπωση, ζητούν την επιστροφή των επιπλέον επιβαρύνσεων για επιβάτες που δήλωσαν ότι είχαν πληρώσει για θέσεις στο παράθυρο, αλλά πήραν θέσεις χωρίς παράθυρα.

Και οι δύο αγωγές, τις οποίες έχει δει το BBC, κατατέθηκαν από τη δικηγορική εταιρεία Greenbaum Olbrantz.

Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι ορισμένα επιβατικά αεροσκάφη Boeing και Airbus έχουν καθίσματα που δεν έχουν παράθυρα λόγω της θέσης των αγωγών κλιματισμού, της καλωδίωσης ή άλλων εξαρτημάτων.

Αυτές οι θέσεις δεν επισημαίνονται από την Delta και την United κατά τη διαδικασία κράτησης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι αγωγές αναφέρουν ότι οι άνθρωποι αγοράζουν θέσεις κοντά στο παράθυρο για διάφορους λόγους, όπως η αντιμετώπιση του φόβου της πτήσης και της ναυτίας, η απασχόληση των παιδιών ή για τη θέα.

Κάποιοι επιβάτες δεν θα είχαν επιλέξει αυτές τις θέσεις - ή δεν θα είχαν πληρώσει περισσότερα για αυτές - αν γνώριζαν ότι δεν είχαν παράθυρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες περιγράφουν κάθε θέση κατά μήκος των πλευρών των αεροπλάνων τους ως «θέση κοντά στο παράθυρο», ακόμη και όταν γνωρίζουν ότι ορισμένες δεν βρίσκονται δίπλα σε παράθυρο, ανέφεραν τα έγγραφα.

Οι επιβάτες ενδέχεται να χρεωθούν περισσότερο για να επιλέξουν μια θέση κοντά στο παράθυρο σε σύγκριση με μια τυπική θέση.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν κάθε υπόθεση χαρακτήρισαν την πρακτική ως «παραπλανητική» και «παράνομη».

Άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η American Airlines και η Alaska Airlines, λειτουργούν παρόμοια τζετ, αλλά αποκαλύπτουν κατά τη διαδικασία κράτησης εάν μια θέση δεν περιλαμβάνει παράθυρο, πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

