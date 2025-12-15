Οι αρχές της Γάζας προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο ενδέχεται να καταρρεύσουν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και δήλωσαν ότι οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την ανάσυρση των πτωμάτων που βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια, σημειώνει το Reuters.

Δύο κτίρια κατέρρευσαν στη Γάζα την Παρασκευή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, εν μέσω καταιγίδας που επίσης παρέσυρε και πλημμύρισε σκηνές και οδήγησε σε θανάτους από υποθερμία.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο μετά από δύο χρόνια έντονων βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ λίγη βοήθεια που φτάνει στη Γάζα, όπου σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός είναι άστεγος.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέχει τροχόσπιτα για τους εκτοπισμένους Παλαιστινίους αντί για σκηνές.

«Αν οι άνθρωποι δεν προστατευθούν σήμερα, θα δούμε περισσότερα θύματα, περισσότερους θανάτους ανθρώπων, παιδιών, γυναικών, ολόκληρων οικογενειών μέσα σε αυτά τα κτίρια», είπε.

Ο Μοχάμαντ Νασάρ και η οικογένειά του ζούσαν σε ένα εξαώροφο κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές από ισραηλινές επιθέσεις νωρίτερα στον πόλεμο και στη συνέχεια κατέρρευσε την Παρασκευή.

Η οικογένειά του είχε δυσκολευτεί να βρει εναλλακτικό κατάλυμα και είχε πλημμυρίσει ενώ ζούσε σε μια σκηνή κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης περιόδου κακοκαιρίας. Ο Νασάρ βγήκε να αγοράσει κάποια είδη πρώτης ανάγκης την Παρασκευή και επέστρεψε βλέποντας τους διασώστες να αγωνίζονται να βγάλουν πτώματα από τα ερείπια.

«Είδα το χέρι του γιου μου να προεξέχει από το έδαφος. Αυτή ήταν η σκηνή που με συγκλόνισε περισσότερο. Ο γιος μου ήταν κάτω από το έδαφος και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε», είπε ο Νασάρ. Ο γιος του, 15 ετών, πέθανε, όπως και η κόρη του, 18 ετών.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές της Γάζας συνεχίζουν να σκάβουν για να ανακτήσουν περίπου 9.000 πτώματα που εκτιμούν ότι παραμένουν θαμμένα στα ερείπια από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά δεν διαθέτουν τα μηχανήματα που απαιτούνται για να επιταχύνουν τις εργασίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ισμαήλ αλ-Θαουάμπτα.

Τη Δευτέρα, οι διασώστες ανέσυραν τα λείψανα περίπου 20 ανθρώπων από ένα πολυώροφο κτίριο που βομβαρδίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, όπου πιστεύεται ότι είχαν καταφύγει περίπου 60 άτομα, μεταξύ των οποίων 30 παιδιά.

Πηγή: skai.gr

