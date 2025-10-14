Το νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις πρώτες 45 σορούς Παλαιστινίων, που κρατούνταν από τον ισραηλινό στρατό μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι σοροί παραδόθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ το νοσοκομείο ανέφερε ότι συνολικά 450 σοροί αναμένεται να επιστραφούν στη Γάζα από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, ορισμένες σοροί φέρουν σημάδια βασανισμού και ότι τα χέρια τους ήταν δεμένα, χωρίς να είναι σαφές πότε ή πώς πέθαναν οι κρατούμενοι.

Τη Δευτέρα, οι τελευταίοι 20 εν ζωή όμηροι παραδόθηκαν στο Ισραήλ σε αντάλλαγμα με 1.808 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ η Χαμάς έχει μέχρι στιγμής επιστρέψει τέσσερις σορούς από τους υπόλοιπους νεκρούς ομήρους.

Παλαιστίνιοι που απελευθερώθηκαν σε προηγούμενες ανταλλαγές έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμούς, στέρηση τροφής και ιατρικής περίθαλψης στις ισραηλινές φυλακές. Έκθεση του ΟΗΕ το 2024 κατέγραψε ότι, μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούνται αυθαίρετα και χωρίς επικοινωνία, συχνά δεμένοι, με δεμένα μάτια, χωρίς τροφή, νερό, ύπνο ή ιατρική φροντίδα, ενώ υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τηρεί τα διεθνή και εγχώρια νομικά πρότυπα για τη μεταχείριση των κρατουμένων και ότι τυχόν παραβιάσεις ερευνώνται. Ωστόσο, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, αρμόδιος για τις φυλακές, έχει επαναλάβει δημόσια ότι επιδιώκει να καταστήσει τις συνθήκες κράτησης των Παλαιστινίων όσο το δυνατόν πιο σκληρές, τηρώντας παράλληλα «το γράμμα του νόμου».



Πηγή: skai.gr

