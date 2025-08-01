Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι θα παραδώσει δύο συστήματα Patriot στην Ουκρανία, μετά από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει της οποίας το Βερολίνο θα έχει προτεραιότητα στην παραλαβή των νεότερων συστημάτων ως αντάλλαγμα.

Χάρη στη δέσμευση των ΗΠΑ, «η Γερμανία μπορεί αρχικά να στηρίξει την Ουκρανία με εκτοξευτές και στη συνέχεια με επιπλέον εξαρτήματα του συστήματος Patriot», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός στρατός θα παραδώσει αρχικά πρόσθετους εκτοξευτές Patriot στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ πρόσθετα εξαρτήματα του συστήματος θα ακολουθήσουν σε δύο ή τρεις μήνες.

Σε αντάλλαγμα, το Βερολίνο θα λάβει νέα συστήματα Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες με επιταχυνόμενο ρυθμό, για τα οποία παρέχει τη χρηματοδότηση.

