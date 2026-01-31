Γάζα: Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, η Ράφα θα ανοίξει;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αύξηση της έντασης στη Γάζα με ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε θέσεις της Χαμάς, προκαλώντας 12 νεκρούς μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Διαρροές στα ισραηλινά ΜΜΕ τόσο για τη σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης εντός της Λωρίδας, όσο και για την διαδικασία που θα εφαρμοστεί επί του πεδίου.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ενώ έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αυριανή επαναλειτουργία του φυλακίου της Ράφα, η ένταση στη Γάζα σήμερα αυξήθηκε με μία αεροπορική ισραηλινή επιδρομή κατά θέσεων της Χαμάς στις νότιες συνοικίες της Πόλης της Γάζας και στο Χαν Γιούνις. Τοπικά παλαιστινιακά νοσοκομεία ανέφεραν συνολικά δώδεκα νεκρούς, στους οποίους συγκαταλέγονται δύο γυναίκες και δύο παιδιά. Πρόκειται για την πιο αιματηρή ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο.

Πηγή: Deutsche Welle

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, οι σχεδιασμοί για την επαναλειτουργία του φυλακίου στη Ράφα δεν μεταβάλλονται. Η είσοδος και η έξοδος Παλαιστινίων από και προς τη Ράφα θα υπόκειται σε ξεχωριστό έλεγχο ασφαλείας από ειδικό φυλάκιο του ισραηλινού στρατού IDF. Την λειτουργία του φυλακίου θα αναλάβει το ευρωπαϊκό κλιμάκιο της UBAM, που θα συνεπικουρείται από παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία έχει εκπαιδευτεί στην Ιορδανία.Στο μεταξύ, η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές, μετέδωσε στο χθεσινοβραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι εντός των ημερών η διακυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει λεπτομέρειες για τη σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης, που θα κληθεί να αφοπλίσει την Χαμάς. Μεταξύ των χωρών που θα συμμετάσχουν σε αυτήν, θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι στρατιωτικό προσωπικό από την Ιταλία, την Αλβανία, το Κόσοβο και το Καζακστάν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες δημοσιογραφικές διαρροές.Από ισραηλινής πλευράς, ο IDF φέρεται να έχει καταθέσει κατάλογο οπλισμού, που θα κληθεί η Χαμάς να παραδώσει. Όσον αφορά την διαδικασία του αφοπλισμού της οργάνωσης, οι Ισραηλινοί έχουν προτείνει συγκεκριμένα σημεία επί της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» που διαχωρίζει την περιοχή του θύλακα που ελέγχουν οι Ισραηλινοί, όπου τα μέλη της Χαμάς θα καλούνται να εναποθέσουν τα όπλα τους, προκειμένου, στη συνέχεια, οι στρατιώτες της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης να τα περισυλλέξουν.Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η πρακτική εφαρμογή του δευτέρου σταδίου του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα είναι προ των πυλών. Από την άλλη, όμως, λαμβάνοντας υπόψιν την γενικότερη ρευστότητα στην περιοχή και ειδικότερα, σε ό,τι συμβαίνει στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μέχρι σήμερα πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα τα πάντα να ανατραπούν την τελευταία στιγμή.

