Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης
Η Αγγελική Στόγια επιλέχθηκε επισήμως ως η υποψήφια του Εργατικού Κόμματος για την επικείμενη επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ.
Η εκλογική διαδικασία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου, προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του βουλευτή Άντριου Γκουίν.
“I am a proud Mancunian woman’ says Ms Stogia. “I have walked the streets of this constituency. This is about Manchester. Manchester is a city, united. We are rejecting division. I am so excited about going out on the doorstep, and winning this for Labour.” pic.twitter.com/pnlthjO6Dr— Chris Slater (@chrisslaterMEN) January 31, 2026
Στις γενικές εκλογές του 2024, οι Εργατικοί κέρδισαν την έδρα με πλειοψηφία 13.000 ψήφων.
Η κα Στόγια, με καταγωγή από την Άρτα, είναι δημοτική σύμβουλος στην περιοχή Γουάλεϊ Ρέιντζ.
Κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, δήλωσε: «Το Μάντσεστερ είναι μια ενωμένη πόλη, απορρίπτουμε τη διαίρεση. Ανυπομονώ πολύ να βγω έξω και να κερδίσω για τους Εργατικούς».
