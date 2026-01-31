Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Αγγελική Στόγια επιλέχθηκε επισήμως ως η υποψήφια του Εργατικού Κόμματος για την επικείμενη επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ.

Η εκλογική διαδικασία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου, προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του βουλευτή Άντριου Γκουίν.

“I am a proud Mancunian woman’ says Ms Stogia. “I have walked the streets of this constituency. This is about Manchester. Manchester is a city, united. We are rejecting division. I am so excited about going out on the doorstep, and winning this for Labour.” pic.twitter.com/pnlthjO6Dr — Chris Slater (@chrisslaterMEN) January 31, 2026

Στις γενικές εκλογές του 2024, οι Εργατικοί κέρδισαν την έδρα με πλειοψηφία 13.000 ψήφων.

Η κα Στόγια, με καταγωγή από την Άρτα, είναι δημοτική σύμβουλος στην περιοχή Γουάλεϊ Ρέιντζ.

Κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, δήλωσε: «Το Μάντσεστερ είναι μια ενωμένη πόλη, απορρίπτουμε τη διαίρεση. Ανυπομονώ πολύ να βγω έξω και να κερδίσω για τους Εργατικούς».

