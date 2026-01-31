Λογαριασμός
Ελληνίδα η υποψήφια των Εργατικών για τις επαναληπτικές εκλογές σε περιφέρεια του Μάντσεστερ - Δείτε βίντεο

Η Αγγελική Στόγια κατάγεται από την Άρτα - Στις γενικές εκλογές του 2024, οι Εργατικοί κέρδισαν την έδρα με πλειοψηφία 13.000 ψήφων 

Αγγελική Στόγια

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Αγγελική Στόγια επιλέχθηκε επισήμως ως η υποψήφια του Εργατικού Κόμματος για την επικείμενη επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ

Η εκλογική διαδικασία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου, προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του βουλευτή Άντριου Γκουίν.

Στις γενικές εκλογές του 2024, οι Εργατικοί κέρδισαν την έδρα με πλειοψηφία 13.000 ψήφων.

Η κα Στόγια, με καταγωγή από την Άρτα, είναι δημοτική σύμβουλος στην περιοχή Γουάλεϊ Ρέιντζ. 

Κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, δήλωσε: «Το Μάντσεστερ είναι μια ενωμένη πόλη, απορρίπτουμε τη διαίρεση. Ανυπομονώ πολύ να βγω έξω και να κερδίσω για τους Εργατικούς».

