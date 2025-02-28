Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε την πολιτεία της Άιοβα, η οποία φαίνεται ότι θα γίνει η πρώτη στις ΗΠΑ που αφαιρεί από κώδικά της πολιτικών δικαιωμάτων την προστασία των διεμφυλικών ατόμων, παρά τις διαμαρτυρίες οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Δημοκρατικών βουλευτών.

«Η Άιοβα, η καταπληκτική πολιτεία όπου κάθε φορά κερδίζω με μεγάλη διαφορά, έχει ένα νομοσχέδιο για να αφαιρέσει από τη νομοθεσία της τη ριζοσπαστική ιδεολογία του φύλου. Η Άιοβα θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του διατάγματός μου, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν παρά δύο πιθανά γένη και να εγκρίνει το νομοσχέδιο αυτό – ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Ευχαριστώ, Άιοβα!», έγραψε σήμερα.

🚨Breaking News: Iowa House just vited to strip gender identity out of the Iowa civil rights code!



Passed both chambers today and now to the governor to sign.



Congratulations, Iowa!



Save The Children! Leave The Kids Alone!



WELL DONE! pic.twitter.com/nfcfmR1oYJ — Moni 💕 (@MoniFunGirl) February 28, 2025

Πρώτα η Γερουσία και στη συνέχεια η τοπική Βουλή των Αντιπροσώπων της Άιοβα, μιας πολιτείας στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, ενέκριναν το νομοσχέδιο αυτό που προβλέπει ότι οι όροι «φύλο» και «γένος» είναι συνώνυμοι και αναφέρονται αποκλειστικά στο βιολογικό φύλο με το οποίο κάποιος γεννιέται και όχι «στην ταυτότητα φύλου» ή «το φύλο στο οποίο αισθάνεται» ότι ανήκει ένα άτομο.

Υπέρμαχοι των πολιτικών δικαιωμάτων και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας καταγγέλλουν ότι το νομοσχέδιο θα επιτρέψει να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των τρανς ατόμων.

Για να ισχύσει το νομοσχέδιο πρέπει να το υπογράψει η κυβερνήτρια της πολιτείας, η Ρεπουμπλικάνα Κιμ Ρέινολντς, η οποία έχει εγκρίνει στο παρελθόν νομοσχέδια που απαγορεύουν τη συμμετοχή τρανς φοιτητριών σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις και την πρόσβασή των τρανς γυναικών στις γυναικείες δημόσιες τουαλέτες.

Εφόσον υπογραφεί από τη Ρέινολντς, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου, 18 χρόνια αφού η Άιοβα υιοθέτησε για πρώτη φορά προβλέψεις για την προστασία των διεμφυλικών ατόμων.

Χθες Πέμπτη εκατοντάδες υπέρμαχοι των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Καπιτώλιο της Άιοβα για να καταγγείλουν το νομοσχέδιο, φωνάζοντας “όχι μίσος στην πολιτεία μας”, όπως μετέδωσε ο τοπικός Τύπος.

BREAKING: Transformers and maskholes took over the Iowa State Capitol as lawmakers prepared to vote on a historic bill that would remove gender identity protections from the state’s civil rights code. pic.twitter.com/hpocRM5UD8 — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) February 27, 2025

«Στόχος του νομοσχεδίου, στόχος κάθε αντιτράνς νομοσχεδίου είναι να μας κάνουν ακόμη πιο αόρατους στη δημόσια ζωή και να στιγματίσουν την ύπαρξή μας», κατήγγειλε η Έιμι Γουίτσενταλ, τρανς βουλεύτρια των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλει να καταργήσει την «ιδεολογία τρανς», όπως τη χαρακτηρίζει ή το «τρανς ντελίριο», ενώ καταγγέλλει τις πολιτικές συμπερίληψης και ποικιλομορφίας που προωθούσαν οι Δημοκρατικοί προκάτοχοί του.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει υπογράψει σειρά διαταγμάτων με τα οποία, για παράδειγμα, απέκλεισε τα τρανς άτομα από τον στρατό ή διέκοψε τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις σε οργανώσεις που επιτρέπουν στις τρανς μαθήτριες να συμμετέχουν σε γυναικείες αθλητικές ομάδες.

Iowa passes the hate bill - stripping civil rights from transgender Iowans.



.@KimReynoldsIA, I could implore you not to sign it - but it's your bill.



So, when a straight guy pretends to be a trans man in a women's restroom - and rapes someone, we're going to sue you so hard. https://t.co/afwNE2H7r6 — Find-Out Phase Correspondent (@writeriowa) February 27, 2025

Πηγή: skai.gr

