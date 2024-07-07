Γάζα: Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Αίγυπτο για συνομιλίες επί πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός

Το δίκτυο Al Qahera News TV, που διατηρεί στενές σχέσεις με τις αιγυπτιακές κρατικές υπηρεσίες, μετέδωσε ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ που θα συζητήσουν εκκρεμή θέματα πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα.
Επικαλούμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο, το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι η Αίγυπτος διεξάγει συνομιλίες με την Χαμάς για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και συμφωνιών απελευθέρωσης ομήρων και παλαιστινίων κρατουμένων.
