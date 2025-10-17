Βρετανός ειδικός εξηγεί πώς θα μπορούσε να αφοπλιστεί η Χαμάς

Λονδίνο, Ιωάννης Χανιωτάκης

Ένα σχέδιο αφοπλισμού της Χαμάς που βασίζεται στην εμπειρία του Ιράκ το 2003 προτείνει ο Χάμις ντε Μπρέτον-Γκόρντον, Βρετανός εμπειρογνώμονας σε χημικά όπλα και πρώην αξιωματικός του στρατού. Υποστηρίζει ότι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη συλλογή των όπλων της Χαμάς είναι η προσφορά μετρητών, μια στρατηγική που αποδείχθηκε επιτυχής στο παρελθόν.

Ο ίδιος τονίζει πως το μεγαλύτερο λάθος μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003 ήταν η απουσία ενός σχεδίου για την «επόμενη μέρα». Η διάλυση του ιρακινού στρατού και της αστυνομίας δημιούργησε ένα κενό εξουσίας που κάλυψαν οι πολιτοφυλακές, οδηγώντας σε μια αιματηρή εξέγερση. «Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί στη Γάζα», προειδοποιεί σε άρθρο του στην εφημερίδα "The i Paper".

Για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπουν τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Αυτή η δύναμη θα έχει ως αποστολή τη διατήρηση της εκεχειρίας, την έναρξη της ανθρωπιστικής επιχείρησης και την εκπαίδευση μιας νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς.

Το μεγάλο ερώτημα, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι η προθυμία της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της. Εδώ, αντλεί από την προσωπική του εμπειρία στο Ιράκ, όπου συμμετείχε στην ανάκτηση χημικών όπλων. «Άνθρωποι που παρέδιδαν ρουκέτες και οβίδες με χημικά όπλα λάμβαναν μια αμοιβή και εμείς τις ανατινάζαμε στην έρημο. Αυτό σε μεγάλο βαθμό έκανε τη δουλειά».

Προτείνει την εφαρμογή ενός παρόμοιου μοντέλου και στη Γάζα. Με μερικές χιλιάδες ενεργούς μαχητές της Χαμάς, οπλισμένους κυρίως με AK47, πιστόλια και RPG, εκτιμά ότι τα χρήματα είναι η λύση. «Για μερικές χιλιάδες δολάρια, τα όπλα θα μπορούσαν να παραδοθούν, ή πολίτες θα μπορούσαν να τους καταδώσουν για τα μετρητά».

Αυτή η προσέγγιση είναι πολύ προτιμότερη από τις επιχειρήσεις «έρευνας και καταστροφής», οι οποίες, όπως εξηγεί, είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες και εξαιρετικά επικίνδυνες. «Κάναμε τέτοιες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν για χρόνια και απλώς "ξύσαμε την επιφάνεια"», αναφέρει, σημειώνοντας ότι η διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία διήρκεσε πάνω από 10 χρόνια. «Αν θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, τα μετρητά είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος».

Ο ντε Μπρέτον-Γκόρντον επισημαίνει ότι τα όπλα που θα συγκεντρωθούν πρέπει να καταστραφούν αμέσως από τη διεθνή δύναμη, ώστε να μην πέσουν στα χέρια άλλων ομάδων όπως το Ισλαμικό Κράτος, η Χεζμπολάχ ή οι Χούθι.

Όπως εξηγεί, η παρουσία μιας τρίτης δύναμης είναι ήδη επιτακτική, καθώς η βία ξεσπά σε περιοχές από όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί. Μια τέτοια δύναμη θα μπορούσε να προστατεύσει τους κατοίκους της Γάζας, να αφοπλίσει τη Χαμάς και να διασφαλίσει την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η Δύση, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο όχι τόσο με στρατεύματα, αλλά με την παροχή τεχνογνωσίας. Φέρνει ως παράδειγμα την εμπειρία του στο Κόσοβο, όπου Βρετανοί ειδικοί βοήθησαν στην επανεκκίνηση ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

«Η τεχνογνωσία μας, αντί για ουσιαστική στρατιωτική παρουσία, θα μπορούσε να κάνει σημαντική διαφορά και να επισπεύσει την ειρήνη που τόσο αξίζουν οι απλοί κάτοικοι της Γάζας».

Αυτό, καταλήγει, θα μειώσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και θα επιτρέψει στον κόσμο να επικεντρωθεί σε άλλες προκλήσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

