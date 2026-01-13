Η Γαλλία κάλεσε σήμερα τον Ιρανό πρέσβη στο Παρίσι για να καταγγείλει, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την «κρατική βία που έχει εξαπολυθεί αδιακρίτως εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών».

Για τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η καταστολή των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου του 2025 είναι «απαράδεκτη, αφόρητη και απάνθρωπη». «Μετέφερα αυτήν την καταδίκη στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών και θα την επαναλάβω στον Ιρανό πρέσβη στη Γαλλία, τον οποίο κάλεσα σήμερα», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα πως «δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία σε όσους στρέφουν τα όπλα τους εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών».

Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Πορτογαλίας και του Βελγίου, ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι τα υπουργεία Εξωτερικών τους κάλεσαν τον εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη χώρα τους για να διαμαρτυρηθούν για τη βία με την οποία αντιμετωπίζονται οι διαδηλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.