Ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας TGV έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση του τρένου του με στρατιωτικό φορτηγό βορείως της πόλης Αράς στη βόρεια Γαλλία, ενώ 27 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, ανακοίνωσαν η γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF και οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη στις 07.00 σε ισόπεδη διάβαση, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ούτε η SNCF, ούτε οι τοπικές αρχές είναι μέχρι στιγμής σε θέση να δώσουν διευκρινίσεις για τις συνθήκες του συμβάντος.

Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί στο σημείο μέχρι τουλάχιστον αύριο το βράδυ.

