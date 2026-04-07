Αμερικανοί Δημοκρατικοί νομοθέτες ζητούν την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επικαλούμενοι την 25η Τροπολογία, μετά τις νέες απειλές του για πλήγματα σε ιρανικούς πολιτικούς στόχους. Η 25η Τροπολογία προβλέπει μεταβίβαση εξουσίας εάν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να υπηρετήσει.

Η βουλευτής της Αριζόνας, Γιασαμίν Ανσάρι, είναι η τελευταία που ζητά την επίκληση της 25ης Τροπολογίας εναντίον του Τραμπ. «Ο Τραμπ κλιμακώνει έναν καταστροφικό, παράνομο πόλεμο, απειλώντας με μαζικά εγκλήματα πολέμου και στοχεύοντας πολιτικές υποδομές στο Ιράν. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες, η ρητορική έχει ξεπεράσει κάθε όριο», έγραψε η Ανσάρι στο X.

H Γιασαμίν Ανσάρι, σχεδιάζει να ζητήσει και την παραπομπή του Πιτ Χέγκεθ για τον χειρισμό στις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Η Ανσάρι κατηγορεί τον Χέγκσεθ για παραβίαση του όρκου του, ο οποίος έθεσε σε κίνδυνο στρατεύματα, και διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

I’m introducing Articles of Impeachment against Pete Hegseth. Here’s why. pic.twitter.com/mMblG7tA7s — Congresswoman Yassamin Ansari (@RepYassAnsari) April 7, 2026

Νωρίτερα, η βουλευτής Ιλχάμ Ομάρ από τη Μινεσότα αντέδρασε επίσης στην απειλή του Τραμπ κατά των πολιτικών υποδομών στο Ιράν λέγοντας: «Αυτό δεν είναι ok. Επικαλεστείτε την 25η Τροπολογία. Καθαίρεση. Απομάκρυνση. Αυτός ο ανεξέλεγκτος παλαβός πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμα».



Η βουλευτής Μελάνι Στάνσμπερι από το Νέο Μεξικό επίσης παρενέβη αναφέρει το Al Jazeera, λέγοντας: «Ώρα για την #25η Τροπολογία. Το Κογκρέσο και το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να

δράσουν».



Αλλά και ο πρώην Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουόλς από το Ιλινόις τόνισε επίσης για τον Τραμπ: «Θα είναι για πάντα μια κηλίδα σε αυτή τη χώρα. Και στον κόσμο. 25η Τροπολογία. Τώρα».



Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δημοσίευσε επίσης στο X: «Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία. Αυτό είναι εντελώς, εντελώς αχαλίνωτο. Έχει ήδη σκοτώσει χιλιάδες. Θα σκοτώσει χιλιάδες ακόμη».



Πάντως, για να απομακρυνθεί ο Τραμπ, η διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτείται πρωτοβουλία από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος μαζί με την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να στείλει γραπτή δήλωση στο Κογκρέσο ότι ο πρόεδρος είναι «ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του», ο Τραμπ δικαιούται να διατυπώσει αντιρρήσεις και το θέμα, αν ο αντιπρόεδρος επιμείνει, πρέπει να παραπεμφθεί στο Κογκρέσο το οποίο καλεί να αποφασίσει μέσα σε 21 ημέρες. Απαιτείται πλειοψηφία 2/3 και στη Βουλή και στη Γερουσία — ένα σχεδόν απίθανο σενάριο με τους τρέχοντες συσχετισμούς.

Πηγή: skai.gr

