Γαλλία: Πρόστιμο 200 ευρώ σε επιβάτη που μιλούσε στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση ενώ περίμενε το τρένο

Ένας άνδρας στη Γαλλία έφαγε πρόστιμο 200 ευρώ επειδή μιλούσε στο κινητό του σε ανοιχτή ακρόαση, ενώ βρισκόταν σε σιδηροδρομικό σταθμό.

Ο άνδρας, ο οποίος έχει αναγνωριστεί μόνο ως David, στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι το περιστατικό συνέβη ενώ περίμενε ένα τρένο στο σταθμό της Νάντης στα δυτικά της χώρας, την Κυριακή.

Όπως εξήγησε, μιλούσε στο τηλέφωνο με την αδερφή του σε ανοιχτή ακρόαση, όταν τον πλησίασε μια υπάλληλος της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Γαλλίας, SNCF.

«Ένα άτομο της ασφάλειας της SNCF μου είπε ότι αν δεν κλείσω το μεγάφωνο, θα μου επιβληθεί πρόστιμο 150 ευρώ», δήλωσε στο BFMTV.

Στην αρχή, όπως λέει, θεώρησε πως επρόκειτο για αστείο. «Νομίζω ότι προσβλήθηκε. Έβγαλε το σημειωματάριό της και μου επέβαλε πρόστιμο», πρόσθεσε.

Τελικά, το πρόστιμο αποδείχθηκε ακόμη υψηλότερο, 200 ευρώ, επειδή δεν το πλήρωσε επί τόπου.

Ο επιβάτης δήλωσε στο BFMTV ότι προσέλαβε δικηγόρο, καθώς σκοπεύει να αμφισβητήσει το πρόστιμο.

Όπως αναφέρει το CNN, οι κλήσεις ή το να παρακολουθείς βίντεο χωρίς ακουστικά σε δημόσιους χώρους, είναι μια σύγχρονη συνήθεια που πολλοί βρίσκουν εξοργιστική.

Πηγή: skai.gr

