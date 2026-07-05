Βλάβη σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Λευκάδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση παροχής βοήθειας σε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Νήσων Κουκ, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βόρεια του Ακρωτηρίου Δουκάτου, στη Λευκάδα.

Στο σκάφος επιβαίνουν τέσσερις αλλοδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ μεταβαίνει και ρυμουλκό για την παροχή συνδρομής.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

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