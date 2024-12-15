Ο Μακρόν έχει νέο πρωθυπουργό αλλά τα ίδια παλιά προβλήματα

Όταν ο βετεράνος κεντρώος πολιτικός Φρανσουά Μπαϊρού, ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, ήταν υπουργός Παιδείας τη δεκαετία του 1990, το σχέδιό του να αυξήσει τις επιδοτήσεις για τα ιδιωτικά σχολεία οδήγησε σε διαδηλώσεις. Γρήγορα υποχώρησε και παρέμενε στη θέση αυτή για τέσσερα ακόμη χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters.

Τρεις δεκαετίες αργότερα θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια διαφορετική δύναμη με τη μορφή ενός κατακερματισμένου και διχασμένου κοινοβουλίου, όπου ένα από τα πρώτα του καθήκοντα - ως τέταρτος πρωθυπουργός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια του έτους - θα είναι να περάσει τον προϋπολογισμό για το 2025.

Πρώτα πρέπει να ορίσει μια κυβέρνηση η οποία, όπως και εκείνη του προκατόχου του Μισέλ Μπαρνιέ, θα έχει υποστήριξη μειοψηφίας στο κοινοβούλιο και θα είναι ευάλωτη σε επιθέσεις από ακροδεξιούς και αριστερούς αντιπάλους.

Η απομάκρυνση του Μπαρνιέ και του υπουργικού συμβουλίου του - η πρώτη φορά που το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε την αποπομπή κυβέρνησης από το 1962 - φάνηκε να αιφνιδιάζει ακόμη και εκείνους που βρίσκονται πίσω από την κίνηση αυτή. Προς το παρόν, υπάρχει διακομματική υποστήριξη για νομοθεσία έκτακτης ανάγκης που θα διασφαλίζει ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν θα παγώσει - αλλά στη συνέχεια θα αρχίσει η σκληρή δουλειά για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

«Οι δυσκολίες παραμένουν οι ίδιες με εκείνες του Μπαρνιέ», δήλωσε στο Reuters ο Arnaud Benedetti, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης. «Τουλάχιστον, μια πρόταση μομφής δεν φαίνεται πιθανή βραχυπρόθεσμα».

Ένας σύμβουλος του Μακρόν δήλωσε ότι ο Μπαϊρού ήταν ο «πιο συναινετικός υποψήφιος που είναι σε θέση να φέρει τους ανθρώπους κοντά». Οι σοσιαλιστές είπαν ότι εκπροσωπεί μία από τα ίδια.

Ο Μπαϊρού έχει μιλήσει στο παρελθόν σκληρά για τους κινδύνους που εγκυμονεί το αυξανόμενος χρέος της Γαλλίας.

Το έκανε και πάλι την Παρασκευή, λέγοντας ότι το χρέος της χώρας είναι «ηθικό πρόβλημα» όσο και οικονομικό. «Ακούω την προειδοποίησή σας για τη σοβαρότητα της κατάστασης και συμφωνώ», είπε στον Μπαρνιέ. Αλλά έχει δώσει μεγάλη αξία στη διατήρηση της ειρήνης. Ωστόσο, η διατήρηση της ειρήνης σε μια Εθνοσυνέλευση στην οποία κυριαρχούν τρεις αντιμαχόμενες παρατάξεις θα είναι σχεδόν αδύνατη.

Οι αντιδράσεις των βουλευτών για το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού του 2025 οδήγησαν στην πτώση του Μπαρνιέ και οι ηγέτες της αριστερής πτέρυγας λένε ότι μπορεί να προσπαθήσουν να ανατρέψουν τον Μπαϊρού σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει επίσης ειδικές συνταγματικές εξουσίες για να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

«Η υιοθέτηση των απαιτήσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης μπορεί να έχει δημοσιονομικό κόστος και ως αποτέλεσμα ο βαθμός δημοσιονομικής εξυγίανσης μπορεί να περιοριστεί το επόμενο έτος», δήλωσε ο Raphael Brun-Aguerre της JP Morgan.

Οι κόκκινες γραμμές της ακροδεξιάς παραμένουν

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο Μακρόν είχε συνομιλίες με αρχηγούς κομμάτων από τους κεντροδεξιούς Ρεπουμπλικάνους μέχρι τους κομμουνιστές.

Απηύθυνε έκκληση σε όλες τις «ρεπουμπλικανικές δυνάμεις» να ενωθούν, αλλά επέλεξε να αντισταθεί στις εκκλήσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος να διορίσει πρωθυπουργό από τις τάξεις τους, μη θέλοντας να διακινδυνεύσει να ακυρώσει τις μεταρρυθμίσεις.

Ακόμα κι έτσι, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του προέδρου το 2023 θα παραμείνει στο στόχαστρο των αντιπάλων του.

«Οι κόκκινες γραμμές μας παραμένουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του ακροδεξιού κόματος Εθνική Συσπείρωση, λίγο μετά τον διορισμό του Μπαϊρού. Αυτές οι κόκκινες γραμμές περιλαμβάνουν την αναπροσαρμογή των συντάξεων στον πληθωρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

Μια δημοσκόπηση αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το 35%-38% των ψηφοφόρων σκοπεύει να υποστηρίξει τη Μαρίν Λεπέν στις επόμενες προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 - ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί για την ακροδεξιά ηγέτιδα και την τοποθετεί στην πρώτη θέση.

Επιπλέον, ακόμη και αν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μπαϊρού δεν μπουν στη μέση, οι προκλήσεις για τη μελλοντική κυβέρνησή του θα είναι τεράστιες.

Θα πρέπει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα από το προβλεπόμενο 6,1% για το 2024, κρατώντας παράλληλα σε απόσταση τα επιρρεπή σε διαμαρτυρίες συνδικάτα, αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες για την Ουκρανία και βρίσκοντας τρόπους να στηρίξει έναν προβληματικό βιομηχανικό τομέα.

Ο Μπαρνιέ είχε υποσχεθεί να μειώσει το έλλειμμα με αυξήσεις φόρων για τους πλούσιους και τις μεγάλες εταιρείες, καθώς και με περιορισμό της προγραμματισμένης αύξησης των συνταξιοδοτικών πληρωμών. Αλλά τα μέτρα αυτά βρέθηκαν στο περιθώριο όταν ανατράπηκε η κυβέρνησή του.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Bruno Le Maire προέβη σε ένα καυστικό «κατηγορώ» στο κοινοβούλιο. «Αυτή η συνέλευση φορολογεί, ξοδεύει, λογοκρίνει», είπε. «Έχει χάσει εδώ και καιρό κάθε αίσθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πραγματικότητας».

