Στη νέα κυβέρνηση στη Συρία θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσει, κατόπιν των εποικοδομητικών μηνυμάτων τους και η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει στρατιωτική εκπαίδευση εάν ζητηθεί τέτοια βοήθεια, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, υποστήριξε τους Σύρους αντάρτες που ανέτρεψαν τον Πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ το περασμένο Σαββατοκύριακο, δίνοντας τέλος σε έναν εμφύλιο πόλεμο 13 ετών. Η Τουρκία άνοιξε ξανά την πρεσβεία της στη Δαμασκό το Σάββατο, δύο ημέρες αφότου ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της επισκέφθηκε τη συριακή πρωτεύουσα.

«Στην πρώτη τους δήλωση, η νέα κυβέρνηση που ανέτρεψε τον Άσαντ ανακοίνωσε ότι θα σεβαστεί όλους τους κυβερνητικούς θεσμούς, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς», ανέφερε ο Γκιουλέρ σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα σε δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνει η νέα διοίκηση και να τους δώσουμε μια ευκαιρία».

Όταν ρωτήθηκε εάν η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνεργασίας με τη νέα συριακή κυβέρνηση, ο Γκιουλέρ είπε ότι η Άγκυρα έχει ήδη συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και εκπαίδευσης με πολλές χώρες.

«(Η Τουρκία) είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη εάν το ζητήσει η νέα κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Από το 2016, η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει τέσσερις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές της βόρειας Συρίας, επικαλούμενη απειλές για την εθνική της ασφάλεια.

Η Τουρκία εκτιμάται ότι διατηρεί μερικές χιλιάδες στρατεύματα σε πόλεις όπως το Afrin, το Azez και το Jarablus στη βορειοδυτική Συρία και το Ras al Ain και το Tel Abyad στα βορειοανατολικά.

Η Άγκυρα μπορεί να συζητήσει και να επανεκτιμήσει το θέμα της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στη Συρία με τη νέα συριακή κυβέρνηση «όταν προκύψουν οι απαραίτητες συνθήκες», σημείωσε ο Γκιουλέρ.

Υποστήριξε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις περί επέκτασης του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία μετά τον 'Ασαντ, καθώς όπως ισχυρίστηκε δεν έχουν γίνει επιθέσεις από την οργάνωση τα τελευταία τρία χρόνια.

Επίσης, εκτίμησε ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να διατηρήσει την παρουσία των βάσεών της στη Συρία. «Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμείνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης, σχετικά με την τρομοκρατία και το ΡΚΚ. «Τα μέλη της οργάνωσης που προέρχονται από χώρες εκτός Συρίας θα εγκαταλείψουν τη Συρία. Όσοι είναι Σύροι θα καταθέσουν τα όπλα τους» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.