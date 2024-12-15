Η Εσθονία επιβάλλει κυρώσεις στον Γεωργιανό πρωθυπουργό και 13 άλλους αξιωματούχους της χώρας

Η Εσθονία ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε κυρώσεις στον πρωθυπουργό της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε και 13 άλλους αξιωματούχους της χώρας, καταγγέλλοντας «εγκληματικές» βιαιότητες που διαπράχθηκαν από τις γεωργιανές αρχές σε βάρος των διαδηλωτών, των δημοσιογράφων και της αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση, από τον επικεφαλής της εσθονικής διπλωματίας Μάργκους Τσάκνα στο X, έγινε μία ημέρα μετά τον επιλογή από το Εκλεκτορικό Σώμα, που ελέγχεται από το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας, του ακροδεξιού Μιχαήλ Καβελασβίλι για την προεδρία της χώρας.

Η εκλογή αυτή, την οποία μποϊκοτάρισε η αντιπολίτευση και η οποία δημιουργεί τον κίνδυνο να οξυνθεί η πολιτική κρίση στη χώρα, προκάλεσε χθες νέες διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ η απερχόμενη αρχηγός του κράτους, η φιλοδυτική Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, χαρακτήρισε την διαδικασία παράνομη και δήλωσε ότι θα αρνηθεί να παραδώσει τις εξουσίες της.

«Η Εσθονία επέβαλε κυρώσεις σε ακόμα 14 Γεωργιανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων στον πρωθυπουργό (Ιρακλί) Κομπαχίτζε», έγραψε ο Εσθονός πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να αναφέρει άλλα ονόματα ή να διευκρινίζει τις κυρώσεις.

Οι τρεις χώρες της Βαλτικής, μεταξύ των οποίων η Εσθονία, είχαν ήδη απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός τους σε αρκετούς Γεωργιανούς αξιωματούχους.

«Η βιαιότητα που διαπράχθηκε από τις γεωργιανές αρχές σε βάρος των διαδηλωτών, των δημοσιογράφων και των ηγετών της αντιπολίτευσης είναι εγκληματική και αντίθετη με τα δικαιώματα του ανθρώπου», τόνισε σήμερα ο Τσάκνα, καλώντας τις χώρες της ΕΕ να «αντιδράσουν και να λάβουν μέτρα».

Στη Γεωργία επικρατεί αναταραχή από τότε που το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, κήρυξε νίκη στις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου --με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει νοθεία-- και η κυβέρνηση αποφάσισε στα τέλη Νοεμβρίου να αναστείλει έως το 2028 τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ. Στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι, η βασική αντικυβερνητική διαδήλωση συγκεντρώνει κάθε βράδυ έξω από το κοινοβούλιο χιλιάδες ανθρώπους κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

