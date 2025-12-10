Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν θέλει να ξανανοίξουν οι οίκοι ανοχής - Θα τους διαχειρίζονται απευθείας οι ιερόδουλες

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν θέλει η Γαλλία να ξανανοίξει οίκους ανοχής που θα διαχειρίζονται απευθείας οι ιερόδουλες. Σύμφωνα με το Politico, το κόμμα της Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση, θα υποβάλει σύντομα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την επαναλειτουργία των οίκων ανοχής ως συνεταιρισμών, δήλωσε ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, βουλευτής του κόμματος, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι ιερόδουλες θα ήταν αυτοκράτειρες στο βασίλειό τους», δήλωσε ο Τανγκί στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL. Είπε επίσης ότι έχει ήδη συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου, το οποίο υποστηρίζεται και από τη Λεπέν.

Οι οίκοι ανοχής απαγορεύτηκαν στη Γαλλία το 1946. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι ιερόδουλες μπορούν ακόμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ένας νόμος του 2016 που προώθησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα επιβάλλει πρόστιμο 1.500 ευρώ στους πελάτες.

Η πρόταση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τη νομιμοποίηση της πορνείας.

Παρόμοια συζήτηση έχει ξεσπάσει και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, πολιτικοί από τον κυβερνητικό συνασπισμό της Τζιόρτζια Μελόνι τάσσονται επίσης υπέρ της επαναλειτουργίας των οίκων ανοχής και της ρύθμισης της πορνείας, αλλά, προς το παρόν, οι προτάσεις αυτές δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Πηγή: skai.gr

