Η ευρωβουλευτής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαριόν Μαρεσάλ θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με την ευκαιρία της τελετής ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση.

«Η πρόσκληση (στην τελετή) επισημοποιήθηκε αμέσως μετά την εκλογή (μου) στην αντιπροεδρία του ευρωπαϊκού κόμματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών» που έγινε την Τρίτη, πρόσθεσε.

Το ECR είναι «επίσημος εταίρος του αμερικανικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», υπογράμμισε η Μαριόν Μαρεσάλ, η οποία ηγείτο του ψηφοδελτίου του κόμματος του Ερίκ Ζεμούρ (Reconquête!) στις ευρωεκλογές πριν έρθει σε ρήξη με τον πρώην σύμμαχό της την επομένη των εκλογών.

Τέσσερις από τους πέντε που εξελέγησαν από αυτό το ψηφοδέλτιο, εκ των οποίων η Μαριόν Μαρεσάλ, είχαν αποφασίσει τότε να ενταχθούν στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών (ECR) στο κοινοβούλιο του Στρασβούργου, όπου έχουν την έδρα τους κυρίως οι ευρωβουλευτές του κόμματος Fratelli d'Italia (Αδέλφια της Ιταλίας), του μεταφασιστικού κόμματος της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Η ορκωμοσία του Τραμπ επιλέχθηκε ως ευκαιρία για τη σύναψη των σχέσεων μεταξύ της νέας ηγεσίας του κόμματος ECR και των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου από το κόμμα του προέδρου Τραμπ», δήλωσε η Μαρεσάλ, η οποία προτίθεται να «εργαστεί στη Γαλλία για να εισαγάγει τη λογική της συνεργασίας ανάμεσα στα κόμματα της δεξιάς που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη και το μοντέλο ενός συνασπισμού δεξιών κομμάτων που επέτρεψε τη νίκη των ιδεών μας σε άλλες χώρες».

Η Μαριόν Μαρεσάλ μπορεί να συναντήσει στην Ουάσινγκτον τον πρώην σύμμαχό της, τον Ερίκ Ζεμούρ, ο οποίος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραστεί επίσης στην ορκωμοσία του Τραμπ.

Το περιβάλλον της Μαρίν Λεπέν, η οποία ηγείται του μεγαλύτερου ακροδεξιού κόμματος στη Γαλλία, του Εθνικού Συναγερμού (RN), δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κόμμα δεν έχει λάβει επί του παρόντος καμιά πρόσκληση για την ορκωμοσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

