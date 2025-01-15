ΗΠΑ: Κυρώσεις στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια και τον διευθυντή του από Μόσχα

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος κυρώσεων (SDN) που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον Βλαντισλάβ Ισάγεφ, γενικό διευθυντή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος διορίστηκε από τη Μόσχα τον περασμένο Απρίλιο, καθώς και ολόκληρη την επιχείρηση του πυρηνικού σταθμού.

Η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, το 2022 λίγο καιρό μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία. Μετά την κατάληψη του και οι έξι αντιδραστήρες του σταθμού σταμάτησαν τη λειτουργία τους.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην Ουκρανία που είναι υπό τον έλεγχο των Ρώσων δεν θα επηρεάσουν τη λειτουργία του μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, επικαλούμενα την εκπρόσωπο τύπου του σταθμού

«Η ασφαλής λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και η εργασία του προσωπικού δεν θα επηρεαστούν με κανέναν τρόπο από τη συμπερίληψη του σταθμού της Ζαπορίζια στους καταλόγους κυρώσεων των ΗΠΑ» μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενη την εκπρόσωπο του σταθμού, Γιεβγκενία Γιάσινα.

Ο πυρηνικός σταθμός δέχεται τακτικά βομβαρδισμούς και επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, για τις οποίες η μια πλευρά κατηγορεί την άλλη.

Αξιωματούχοι του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανέφεραν εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό και επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο κέντρο εκπαίδευσης του εργοστασίου στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Ο επικεφαλής του ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι έκανε λόγο για μια ακόμη απειλή για την πυρηνική ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

