Γαλλία: Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συζήτησαν Μακρόν και Αλ Σαούντ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, χαιρέτισαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, την προοπτική εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ αναφέρεται ότι αυτή η συμφωνία αναμένεται να θέσει τέλος στον εφιάλτη που ζουν τους τελευταίους 15 μήνες οι όμηροι και οι οικογένειές τους και ότι προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει όλοι οι όμηροι να απελευθερωθούν το ταχύτερο δυνατό και να αποκατασταθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την οποία επιτακτικά έχει ανάγκη ο πληθυσμός της Γάζας.

Συμφώνησαν επίσης πως μόνο μία πολιτική λύση που θα βασίζεται στην ύπαρξη δύο κρατών θα επιτρέψει την επιστροφή της ειρήνης και της ασφάλειας για όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ χαιρέτισαν και τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στον Λίβανο την οποία δεσμεύτηκαν πως θα στηρίξουν στην προσπάθειά της να εφαρμόσει τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσαν πως θα στηρίξουν την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, ενώ σε ό,τι αφορά τη Συρία δήλωσαν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν μία πολιτική μετάβαση δίκαιη, συνολική και η οποία θα εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας η οποία όπως αναφέρουν δεν θα πρέπει να απειλείται από την εμπλοκή ξένων παραγόντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

