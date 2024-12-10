ΥΠΕΞ Λετονίας: Η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ

Η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία, δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Μπάιμπα Μπράζε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο φόρουμ Reuters NEXT στη Νέα Υόρκη.

«Ρωτάτε εάν φοβάμαι πως η Ρωσία θα εισβάλει σε χώρα του ΝΑΤΟ. Όχι, δεν νομίζω πως η Ρωσία θα έκανε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα σήμαινε ακόμη περισσότερες δυσκολίες από όσες ήδη αντιμετωπίζει στην Ουκρανία», είπε η επικεφαλής της λετονικής διπλωματίας, η χώρα της οποίας συνορεύει τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Λευκορωσία.

Η ΥΠΕΞ της Λετονίας ανέφερε ότι η Ρωσία χάνει καθημερινά περισσότερους από 2.000 στρατιώτες και ότι οι απώλειες της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει βαρύ πλήγμα στη ρωσική οικονομία. «Η Ρωσία δεν τα πάει πολύ καλά, ούτε στον τομέα της οικονομίας, επομένως δεν έχουμε άμεση στρατιωτική απειλή. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα (τα θέματα που αφορούν) την άμυνα μας», είπε η Μπράζε.

Όπως μετέδωσε το Reuters τον προηγούμενο μήνα, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται ανοικτός σε ενδεχόμενες διαβουλεύσεις με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αποκλείοντας ωστόσο σημαντικές παραχωρήσεις κατεχόμενων εδαφών και αξιώνοντας από το Κίεβο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του περί ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Η Μπάιμπα Μπράζε δεσμεύτηκε ότι η Λετονία θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ όταν αυτή αναλάβει καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένου του Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος επιλέχθηκε για να ηγηθεί του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ερωτηθείσα εάν την ανησυχούν κάποιες από τις επιλογές του Τραμπ στη στελέχωση της κυβέρνησής του, η ΥΠΕΞ της Λετονίας είπε: «Δεν θα μπορούσα να κάνω κάποιο σχόλιο (για αυτό το θέμα)».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

