Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος προ ολίγου σε νησί ανοιχτά της Βρετάνης. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» φώναζε ο δράστης κατά τη σύλληψή του. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιέ μεταβαίνει εσπευσμένα στην περιοχή.

Ο ύποπτος είναι ένας 35χρονος άνδρας. Διαμένει στο νησί Ολερόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών ΜΜΕ, είναι γνωστός στην αστυνομία για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, ιδιαίτερα για ασταθή συμπεριφορά και για κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Σε επικοινωνία με την εφημερίδα Le Figaro, ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ τόνισε ότι οι πράξεις του 35χρονου ήταν «σκόπιμες». «Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, φώναξε «Αλλάχ Άκμπαρ». Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα θα πρέπει να το προσδιορίσει», συνέχισε ο δικαστής.

Πριν συλληφθεί, ο ύποπτος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το άτομο έχει συλληφθεί για απόπειρα δολοφονίας. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ερευνών του Πουατιέ και στην Ερευνητική Ταξιαρχία Ροσφόρ, σε συνεργασία με την ταξιαρχία της Λα Ροσέλ, πρόσθεσε.

Ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, αλλά διευκρινίζεται ότι η εισαγγελία αντιτρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο».

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε στο X ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος «κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού». «Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

