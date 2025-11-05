Βοσνία: 11 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες σε πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από τριάντα τραυματίσθηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε οίκο ευγηρίας της πόλης Τούζλα στη βορειοανατολική Βοσνία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 11 άνθρωποι είναι νεκροί και 30 νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τούζλα», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η διαδικασία αναγνώρισης των πτωμάτων θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας ενώ πέντε πυροσβέστες και τρεις αστυνομικοί περιλαμβάνονται στους τραυματίες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 21:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο του κτιρίου, όπου φιλοξενούνταν κυρίως κατάκοιτοι και ασθενείς, και τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια της πυρκαγιάς, δήλωσε σήμερα το πρωί στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας, ο Αντμίρ Αρναούτοβιτς

Ο ασκών χρέη προέδρου της τριμερούς προεδρίας της χώρας, ο Ζέλικο Κόμσιτς, υπέβαλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε σύντομη ανάρρωση στους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός της κροατομουσουλμανικής οντότητας, μιας από τις δύο που αποτελούν τη Βοσνία, ο Νέρμιν Νίκσιτς, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «καταστροφή».

Η κυβέρνηση της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα (Σερβική Δημοκρατία), της άλλης οντότητας της Βοσνίας, προσέφερε βοήθεια στην Τούζλα.

«Αισθανόμαστε τον πόνο και είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε στο X ο Σάβο Μίνιτς, ο πρωθυπουργός της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα.

