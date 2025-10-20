Σε ένα κίτρινο γιλέκο με ίχνη DNA, εγκαταλειμμένο κοντά στο Λούβρο, εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι γαλλικές αρχές για τον εντοπισμό των ληστών που άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα μέσα σε μόλις επτά λεπτά από το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου. Η θεαματική ληστεία, που αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες ασφαλείας, έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Παρίσι με την κυβέρνηση να δεσμεύεται για επανεξέταση των μέτρων προστασίας στα μουσεία.

Μόλις επτά λεπτά χρειάστηκαν στους ληστές που ήταν οπλισμένοι με τροχούς κοπής για να μπουν και να βγουν από το διάσημο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, αποσπώντας κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας - βασιλικά περιδέραια, τιάρες και σκουλαρίκια.

Οι δράστες άφησαν ανέπαφο το διαμάντι “Régent” των 140 καρατίων, έριξαν μια τιάρα με περισσότερα από 1.000 διαμάντια και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας ένα κίτρινο γιλέκο με ίχνη DNA, στοιχείο που αναπτερώνει τις ελπίδες των αρχών να εντοπίσουν τους υπεύθυνους που εξέθεσαν τις γαλλικές αρχές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνιέζ δήλωσε ότι είναι «αισιόδοξος πως πολύ σύντομα θα βρούμε τους δράστες και, πάνω απ’ όλα, τα κλεμμένα αντικείμενα».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, γύρω στις 9:30 το πρωί της Κυριακής, δύο ληστές στάθμευσαν έναν ανυψωτήρα επίπλων και τον έθεσαν σε λειτουργία. Με τη βοήθεια δύο συνεργών, ανέβηκαν από το παράθυρο του πρώτου ορόφου, εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα στις 9:34, απείλησαν τους φύλακες και έκοψαν δύο προθήκες.

Η λεία τους περιελάμβανε μια τιάρα, ένα περιδέραιο με ζαφείρια και αντίστοιχα σκουλαρίκια από τη συλλογή των βασιλισσών Μαρί-Αμελί και Ορτάνς, ένα σετ με σμαράγδια της Μαρί-Λουίζ, μια καρφίτσα που λειτουργεί ως λειψανοθήκη, καθώς και μια τιάρα και μία μεγάλη καρφίτσα-φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Βγαίνοντας στον δρόμο, οι ληστές διέφυγαν με σκούτερ TMax.

«Αποτύχαμε», παραδέχτηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν μιλώντας στο France Inter, σημειώνοντας ότι η ληστεία δίνει «μια θλιβερή εικόνα της Γαλλίας».

Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου Alternative Police, Μπενζαμέν Καμπούλιβ, δήλωσε ότι η ασφάλεια του Λούβρου βασίζεται κυρίως στην τηλεπαρακολούθηση και στις περιπολίες εκτός μουσείου, ωστόσο κανείς δεν παρατήρησε την άφιξη ενός ανυψωτήρα επίπλων την Κυριακή, μία ημέρα χωρίς προγραμματισμένα έργα.

Παρά ταύτα, ο εκπρόσωπος της αστυνομικής ένωσης Μπενζαμέν Καμπούλιβ βλέπει μια αχτίδα αισιοδοξίας στο γεγονός ότι οι ληστές ενήργησαν ερασιτεχνικά, εγκατέλειψαν μάλιστα κατά τη διαφυγή τους το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που φέρει 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Η Brigade de Répression du Banditisme (BRB), η ειδική μονάδα της γαλλικής αστυνομίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αναλύει τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας και εξετάζει διάφορα ευρήματα, μεταξύ των οποίων το γιλέκο, μια κουβέρτα με ίχνη DNA και τον ανυψωτήρα επίπλων, τον οποίο οι δράστες επιχείρησαν – χωρίς επιτυχία – να κάψουν.

Μέσα στο μουσείο, φαίνεται πως τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι οι συναγερμοί συνδεδεμένοι με την αστυνομία ενεργοποιήθηκαν αμέσως μόλις έσπασαν το παράθυρο και τις προθήκες, ενώ οι πέντε υπάλληλοι ασφαλείας που ήταν σε υπηρεσία επικεντρώθηκαν στη μεταφορά των επισκεπτών σε ασφαλές σημείο.

Αυτό, σύμφωνα με τον Μαρκ Οκάρ του συνδικάτου αστυνομικών UNSA, είναι η συνήθης διαδικασία, καθώς οι ιδιωτικοί φρουροί δεν υποχρεούνται να ρισκάρουν τη ζωή τους για να αποτρέψουν ληστεία.

Οι υπάλληλοι αυτοί αναμένεται να είναι από τους πρώτους που θα δώσουν καταθέσεις στους ανακριτές της BRB.

Η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό αποκάλυψε ορισμένα στοιχεία για τις κατευθύνσεις της έρευνας.

«Ή πρόκειται για παραγγελία κάποιου συλλέκτη -οπότε, αν εντοπίσουμε τον συλλέκτη ή τον εντολέα, θα βρούμε τα κοσμήματα σε καλή κατάσταση- ή, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, πρόκειται για ανάθεση από ανθρώπους που θέλουν τα κοσμήματα απλώς λόγω των πολύτιμων λίθων, μαργαριταριών και μετάλλων που τα αποτελούν», δήλωσε την Κυριακή στο BFM TV.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ελπίδα να ισχύει το πρώτο σενάριο, λέγοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «ελπίζω να ανακτηθούν τα έργα τέχνης και οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Τα μέτρα θα ξεκινήσουν με έλεγχο των υφιστάμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας στα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα, καθώς και προτάσεις βελτίωσης, τις οποίες ο υπουργός διέταξε μετά από έκτακτη σύσκεψη τη Δευτέρα με την ομόλογό του στο υπουργείο Πολιτισμού.

Στο μεταξύ, καθώς η έρευνα για τη ληστεία στο Λούβρο συνεχίζεται, το μουσείο παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα.



Πηγή: skai.gr

