Παρακολουθώντας την «πτήση της Πελόζι»: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν on line την πτήση SPAR19

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν την πορεία της πτήσης SPAR19, στην οποία φέρεται να επιβαίνει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, και να μεταβαίνει στην Ταϊβάν, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Πεκίνου.

Η ιστοσελίδα flightradar24, που παρακολουθεί την πορεία όλων των πτήσεων στον πλανήτη ανέφερε στο Twitter ότι αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα πρόσβασης: «Λόγω του πρωτοφανούς ενδιαφέροντος συνεχούς παρακολούθησης για την SPAR19, οι υπηρεσίες Flightradar24 βρίσκονται υπό εξαιρετικά μεγάλο φόρτο. Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα πρόσβασης στον ιστότοπο, οι ομάδες μας εργάζονται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας σε όλους τους χρήστες το συντομότερο δυνατό.

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr