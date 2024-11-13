FT: Ο Μπάιντεν και η Μέση Ανατολή

Μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρόεδρος Μπάιντεν έγινε και επισήμως μια «κουτσή πάπια», παρόλο που θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο για δύο ακόμη μήνες.

Αυτό ισχύει για τα εσωτερικά ζητήματα, όπου απαιτείται η συναίνεση του Κονγκρέσου. Δεν ισχύει όμως για την εξωτερική πολιτική. Ο Μπάιντεν θα διατηρήσει όλες τις εξουσίες του μέχρι την 20ή Ιανουαρίου.

Θα μπορούσε λοιπόν να δράσει, και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όπου όλοι οι Πρόεδροι περιορίζονται από την εσωτερική πολιτική.

Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν πλέον για τον Μπάιντεν, ο οποίος δεν έχει κανέναν λόγο να ευθυγραμμίζεται με τις επιδιώξεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν πλήρως το Ισραήλ μετά την τερατώδη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι ακρότητες όμως του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, όπου έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άμαχοι, έχουν μετατρέψει τη στήριξη σε κατακραυγή. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πραγματικότητα συμπολεμούν με το Ισραήλ λόγω της απόλυτης εξάρτησης του τελευταίου από τα αμερικανικά όπλα.

Στις 15 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας έγραψαν στο Ισραήλ ότι μέσα στις επόμενες 30 ημέρες θα πρέπει να επιτρέψει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ο Μπάιντεν θα πρέπει να πει λοιπόν τώρα στο Ισραήλ ότι ή θα ανοίξει τα σύνορα για να περάσει ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια ή θα υποστεί συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτές δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από τη διακοπή της στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης του Ισραήλ από τις ΗΠΑ.

Ύστερα υπάρχει το θέμα του Ιράν. Ο Νετανιάχου προσπαθεί εδώ και χρόνια να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ανοιχτή σύγκρουση με την Ισλαμική Δημοκρατία, ώστε να πληγεί ανεπανόρθωτα το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ως Πρόεδρος, ο Μπάρακ Ομπάμα διαπραγματεύθηκε με την Τεχεράνη μια συμφωνία με βάση την οποία το Ιράν θα περιόριζε το πυρηνικό του πρόγραμμα (το έκανε) με αντάλλαγμα την άρση πολλών κυρώσεων από τις ΗΠΑ (το έκαναν). Κατά μια περίεργη ειρωνεία, ο Νετανιάχου αντιτάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ελπίζει τώρα, και βασίμως, ότι ο Τραμπ θα του δώσει το πράσινο φως για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, κάτι που μπορεί να εμπλέξει και την Ουάσινγκτον.

Ο μόνος τρόπος να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος είναι να αναβιώσει η συμφωνία της Τεχεράνης με τον Ομπάμα.

Ο Μπάιντεν θα πρέπει να δοκιμάσει αυτόν τον δρόμο. Δεν έχει τίποτα να χάσει.

Ίσως να μην έχει αποτέλεσμα μια τέτοια κίνηση. Ο Μπάιντεν όμως τουλάχιστον θα δείξει πως έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την ανάφλεξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

