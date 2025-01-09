Γάζα: Τουλάχιστον 51 νεκροί σε χθεσινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 78 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τους θανάτους τριών μελών του που έπεσαν σε μάχη στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου ξανάρχισαν να διεξάγονται εντατικές επιχειρήσεις από την 6η Οκτωβρίου, για την αποτροπή της ανασύνταξης μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, κατ’ αυτόν. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην ίδια μάχη, πάντως επισήμως δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι απώλειες του στρατού του Ισραήλ αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακο στα τέλη του Οκτωβρίου του 2023 είναι επισήμως 399.

Τουλάχιστον 45.936 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων μετά την έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα χθες από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα δεδομένα του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν στην ισραηλινή πλευρά 1.208 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου είχαν απαχθεί 251 άνθρωποι. Από αυτούς, 96 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως οι 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Χθες ανακτήθηκε και επιστράφηκε στο Ισραήλ το πτώμα ενός, του Γιούσεφ αλ Ζαγιάντνα, 53 ετών, που βρισκόταν στο κιμπούτς Χολίτ για να πάρει μέρος στη συγκομιδή σε ελαιώνα όταν απήχθη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

