Φρικιαστική αυτοκτονία στη Γαλλία: Γυναίκα έκοψε δημοσίως τον λαιμό της με αλυσοπρίονο

Το φρικιαστικό συμβάν συνέβη στην πόλη Gap, στις γαλλικές Άλπεις, έξω από ένα κατάστημα με σιδηρικά, από όπου η 60χρονη αγόρασε το αλυσοπρίονο

Μάρτυρες μίας φρικιαστική σκηνής που δεν θα ξεχάσουν ποτέ έγιναν οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης της Γαλλίας

Στο πάρκινγκ ενός καταστήματος με σιδηρικά, χρώματα και είδη ανακαίνισης σπιτιού (DIY), μία γυναικά αυτοκτόνησε μπροστά στα έντρομα ματιά των πελατών, κόβοντας τον λαιμό της με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, που μόλις είχε αγοράσει από το μαγαζί. 

Το φρικιαστικό συμβάν συνέβη στην πόλη Gap, στις γαλλικές Άλπεις, το απόγευμα του Σαββάτου. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να σώσουν την 60χρονη.

«Η γυναίκα λέγεται ότι πάλευε με αυτοκτονικές σκέψεις», σύμφωνα με την Le Parisien.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η εισαγγελέας της  Gap ξεκίνησε έρευνα, για να επιβεβαιωθεί η αιτία θανάτου. 
 

