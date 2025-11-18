Μάρτυρες μίας φρικιαστική σκηνής που δεν θα ξεχάσουν ποτέ έγιναν οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης της Γαλλίας.

Στο πάρκινγκ ενός καταστήματος με σιδηρικά, χρώματα και είδη ανακαίνισης σπιτιού (DIY), μία γυναικά αυτοκτόνησε μπροστά στα έντρομα ματιά των πελατών, κόβοντας τον λαιμό της με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, που μόλις είχε αγοράσει από το μαγαζί.

Woman slashes her own throat with chainsaw at busy DIY shop car park https://t.co/TF5kz6boAH — The Sun (@TheSun) November 18, 2025

Το φρικιαστικό συμβάν συνέβη στην πόλη Gap, στις γαλλικές Άλπεις, το απόγευμα του Σαββάτου. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να σώσουν την 60χρονη.

«Η γυναίκα λέγεται ότι πάλευε με αυτοκτονικές σκέψεις», σύμφωνα με την Le Parisien.

Woman kills herself by slashing her throat with a chainsaw in front of horrified customers at French shopping centre https://t.co/pyausEv24t — Daily Mail (@DailyMail) November 17, 2025

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η εισαγγελέας της Gap ξεκίνησε έρευνα, για να επιβεβαιωθεί η αιτία θανάτου.



Πηγή: skai.gr

