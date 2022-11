Φωτιά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης, με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη.

Civil defense forces were fighting a fire that broke out in the departure hall of Iraq’s Baghdad international airport..

The cause of the fire was not immediately clear.#Baghdad #InternationalAirport @Xadeejournalist pic.twitter.com/vNbb3XtFcH