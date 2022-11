«Η Amazon θα σας δεχθεί τώρα...»

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα παροχής αγαθών και υπηρεσιών στον κόσμο εγκαινίασε ένα νέο προΐόν - μία διαδικτυακή «κλινική» όπου οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν συνταγές για κοινές παθήσεις.

Σύμφωνα με τον κολοσσό, η νέα «υπηρεσία εικονικής φροντίδας» δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε «οικονομική» ιατρική βοήθεια «όταν και πώς τη χρειάζονται», είτε είναι στο σπίτι, στα καταστήματα ή εν κινήσει.

Amazon launches Amazon clinic, a virtual platform for common healthcare conditions like allergies, acne and asthma, expanding the e-commerce giant's presence in the U.S. healthcare space https://t.co/7Xo5tGg3pP