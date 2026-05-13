Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν χωρίς να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που ώθησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξαρχής, δήλωσαν στο CNN πολλές ισραηλινές πηγές.



Μια συμφωνία που αφήνει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εν μέρει άθικτο, παρακάμπτοντας ζητήματα όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η υποστήριξη προς τους περιφερειακούς πληρεξούσιους, θα οδηγούσε το Ισραήλ να θεωρήσει τον πόλεμο ως ημιτελή, ανέφεραν οι πηγές.



Στην αρχή του πολέμου, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι οι ΗΠΑ ήθελαν να καταστρέψουν ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, να τερματίσουν την υποστήριξή τους προς τους περιφερειακούς πληρεξούσιους όπως η Χαμάς και η Χούθι και να κλείσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, ώστε να μην μπορέσει ποτέ να αναπτύξει βόμβα. Αλλά 10 εβδομάδες μετά, οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί στο ουράνιο - συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό του σε επίπεδα όπλων - και στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις δήλωσε ότι το Ισραήλ κατανοεί ότι οι πύραυλοι και οι πληρεξούσιοι «πιθανώς έχουν φύγει από το τραπέζι», καθώς δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στα πρώτα διπλωματικά σχέδια, και γι' αυτό ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δίνει προτεραιότητα στο ουράνιο ως την πιο άμεση απειλή.



«Υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι ο Τραμπ θα καταλήξει σε μια κακή συμφωνία», δήλωσε στο CNN ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδευε για το Πεκίνο, σύμμαχο της Τεχεράνης.



Το Ισραήλ παραμένει σε συναγερμός για μια διακοπή των συνομιλιών, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. «Θα είμαστε χαρούμενοι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα είμαστε χαρούμενοι αν συνεχιστεί η ''πολιορκία'' στο Ορμούζ και θα είμαστε χαρούμενοι αν το Ιράν δεχθεί μερικά ακόμη πλήγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η απόφαση τελικά βαρύνει τον Τραμπ.

Η κλιμάκωση, σημείωσε, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο «αν οι Ιρανοί συνεχίσουν να παίζουν και να χρονοτριβούν στις διαπραγματεύσεις».

Το Ιράν λέγεται ότι διατηρεί πρόσβαση σε 30 πυραυλικές βάσεις κατά μήκος του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οι πρόσφατες αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανατρέπουν την εικόνα περί ολοκληρωτικής καταστροφής των ιρανικών δυνάμεων:

