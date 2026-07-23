Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία υπέστη επίθεση στην Ερυθρά θάλασσα, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου SPA, μερικές ώρες αφού το κίνημα των Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσε πως έπληξε δυο τάνκερ.

«Πηγή στη γενική αρχή μεταφορών δήλωσε ότι το σκάφος Encelia, που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, στοχοποιήθηκε ενώ έπλεε στην Ερυθρά θάλασσα», γεγονός που προκάλεσε «πυρκαγιά στην πλώρη του», ανέφερε το πρακτορείο, τονίζοντας ακόμη μέσω X πως τα μέλη του πληρώματος είναι «ασφαλή».

Το τάνκερ, σύμφωνα με τον καπετάνιο του, «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, που προσπαθεί να σβήσει το πλήρωμα», ανέφερε η UKMTO, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξαν «θύματα» ούτε «περιβαλλοντικός αντίκτυπος», με άλλα λόγια θαλάσσια ρύπανση.

Το κίνημα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προχωρά σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Απηύθυνε χθες Τετάρτη προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου στα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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