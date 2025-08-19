Τη μη ένταξη στο ΝΑΤΟ και τη συζήτηση για εδαφικές αλλαγές έθεσε ως προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, στις δηλώσεις του μετά την τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι δυτικές χώρες πρέπει να αποδεχτούν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι θα είναι απαραίτητες συζητήσεις για αλλαγές στο έδαφός της», δήλωσε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας.

«Η πρώτη βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι η κατανόηση ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε μετά την τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Εξίσου σημαντική είναι η πραγματική κατανόηση ότι χωρίς συζήτηση για τις εδαφικές αλλαγές στην Ουκρανία, δεν θα προχωρήσουμε», τόνισε.

