Γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν δίνονται ευκαιρίες

Η Ζωή Νίτσα, γιατρός στην Κοζάνη, αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Κύπρο για περαιτέρω σπουδές.

Στην Ελλάδα, όπως λέει μιλώντας στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, δεν της δίνεται η ευκαιρία να εξελιχθεί επιστημονικά.

Ένας άλλος λόγος είναι και οι χαμηλές αμοιβές των γιατρών στη χώρα μας.

Στα λεγόμενά της συνηγορεί και ο Κωνσταντίνος Στόκκος, διευθυντής ΜΕΘ Κοζάνης, που μιλά για την έλλειψη προσωπικού, ότι δε δίνονται κίνητρα στους νέους γιατρούς και ότι «χρειάζονται νέο αίμα στα νοσοκομεία».

Πηγή: skai.gr

