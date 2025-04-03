Γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν δίνονται ευκαιρίες

Η Ζωή Νίτσα, γιατρός στην Κοζάνη, αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Κύπρο για περαιτέρω σπουδές.
Στην Ελλάδα, όπως λέει μιλώντας στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, δεν της δίνεται η ευκαιρία να εξελιχθεί επιστημονικά.
Ένας άλλος λόγος είναι και οι χαμηλές αμοιβές των γιατρών στη χώρα μας.
Στα λεγόμενά της συνηγορεί και ο Κωνσταντίνος Στόκκος, διευθυντής ΜΕΘ Κοζάνης, που μιλά για την έλλειψη προσωπικού, ότι δε δίνονται κίνητρα στους νέους γιατρούς και ότι «χρειάζονται νέο αίμα στα νοσοκομεία».
