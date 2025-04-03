Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν τους δίνονται ευκαιρίες

Ετοιμη να μεταναστεύσει στην Κύπρο, εγκαταλείποντας την Κοζάνη, είναι η γιατρός Ζωή Νίτσα τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν της δίνει ευκαιρίες εξέλιξης

Γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν δίνονται ευκαιρίες

Η Ζωή Νίτσα, γιατρός στην Κοζάνη, αναγκάζεται να μεταναστεύσει στην Κύπρο για περαιτέρω σπουδές.

Στην Ελλάδα, όπως λέει μιλώντας στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, δεν της δίνεται η ευκαιρία να εξελιχθεί επιστημονικά.

Ένας άλλος λόγος είναι και οι χαμηλές αμοιβές των γιατρών στη χώρα μας.

Στα λεγόμενά της συνηγορεί και ο Κωνσταντίνος Στόκκος, διευθυντής ΜΕΘ Κοζάνης, που μιλά για την έλλειψη προσωπικού, ότι δε δίνονται κίνητρα στους νέους γιατρούς και ότι «χρειάζονται νέο αίμα στα νοσοκομεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κοζάνη SkaitvGR Όπου υπάρχει Ελλάδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark