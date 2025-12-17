Καθώς οι αυστραλιανές αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα των ενόπλων στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ που σκότωσαν 15 άτομα την Κυριακή, ένα βασικό στοιχείο έχει προκύψει: το ταξίδι τους στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα, λίγο πριν την επίθεση.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο πατέρας και ο γιος, Sajid και Naveed Akram, ταξίδεψαν στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, το οποίο έχει υποστεί μια οδυνηρή ιστορία ισλαμικού εξτρεμισμού.

Παρέμειναν στη χώρα για σχεδόν ένα μήνα και, δύο εβδομάδες μετά την αναχώρησή τους, πραγματοποίησαν τη σφαγή στην περίφημη παραλία του Σίδνεϊ, στοχεύοντας μια εβραϊκή γιορτή, σε αυτό που ήταν η χειρότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Αργότερα, βρέθηκαν στο αυτοκίνητό τους αυτοσχέδιες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους.

Πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πού ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, τι έκαναν και αν το ταξίδι είχε άμεση σχέση με την επίθεση, σημειώνει το CNN.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού τους και τα μέρη που επισκέφτηκαν εκεί βρίσκονται υπό έρευνα αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Τρίτη η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι δεν προκάλεσε κανένα συναγερμό ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο γιος είχε εξεταστεί στο παρελθόν από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Αυστραλίας πριν από έξι χρόνια λόγω των στενών δεσμών του με μια τρομοκρατική ομάδα του Ισλαμικού Κράτους (IS) με έδρα το Σίδνεϊ, αλλά δεν θεωρήθηκε απειλή.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της αυστραλιανής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πιστεύουν ότι οι άνδρες υποβλήθηκαν σε στρατιωτική εκπαίδευση ενώ βρίσκονταν στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ABC την Τρίτη.

Ειδικοί δήλωσαν στο CNN ότι, παρόλο που η τρομοκρατία στις Φιλιππίνες έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, πολλές ισλαμικές μαχητικές ομάδες παραμένουν ενεργές και οπλισμένες σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν ξένους μαχητές που συρρέουν εδώ και καιρό στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

«Από την εποχή της Αλ Κάιντα, οι Φιλιππίνες θεωρούνται πάντα ως η ακαδημία της τρομοκρατίας στην Ασία, επειδή η θέση τους και οι υπάρχουσες μαχητικές ομάδες παρέχουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εκπαιδευτικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Rommel Banlaoi, πρόεδρος του Φιλιππινέζικου Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Βία και την Έρευνα για την Τρομοκρατία.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αυστραλιανές αρχές επιβολής του νόμου.

«Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες που προστατεύουν τις κοινότητες από τη μισαλλοδοξία, το μίσος και τη βία», έγραψε η υπουργός Εξωτερικών Theresa P. Lazaro στο X μετά από συνομιλία με τον ομόλογό της από την Αυστραλία.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Φιλιππίνων, Eduardo Ano, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχουν ακόμη προκύψει στοιχεία από την έρευνα σχετικά με το αν οι ύποπτοι δράστες είχαν εκπαιδευτεί από Φιλιππινέζους μαχητές, σύμφωνα με το Associated Press. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή πληροφορία ότι υποβλήθηκαν σε εκπαίδευση» στο Μιντανάο, δήλωσε ο Ano.

Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του Προέδρου των Φιλιππίνων, Ferdinand Marcos junior, Claire Castro, δήλωσε ότι ο ηγέτης απέρριψε «τoν παραπλανητικό χαρακτηρισμό των Φιλιππίνων ως κέντρο εκπαίδευσης του ISIS».

Πού έχουν την έδρα τους οι εξτρεμιστές;

Οι μαχητικές ομάδες δραστηριοποιούνται στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων εδώ και δεκαετίες και προσέλκυσαν ξένους υπηκόους ακόμη και πριν από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ο Banlaoi.

Η φιλιππινέζικη οργάνωση Abu Sayyaf ήταν από τους πρώτους συμμάχους της Αλ Κάιντα, αλλά τα τελευταία χρόνια πολλές μαχητικές ομάδες άρχισαν να δηλώνουν πιο ανοιχτά την υποταγή τους ή να συμμαχούν με το IS –μια τάση που επαναλήφθηκε σε μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Πολλές ομάδες συγκεντρώθηκαν υπό την ομπρέλα του ISEA –του Ισλαμικού Κράτους της Ανατολικής Ασίας. Το 2017, το Ισλαμικό Κράτος δημοσίευσε ακόμη και ένα βίντεο στο οποίο καλούσε τους μαχητές του να ταξιδέψουν στις Φιλιππίνες αντί για το Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με την αυστραλιανή υπηρεσία εθνικής ασφάλειας ASIO.

Οι περισσότερες τρομοκρατικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται στο νησί Μιντανάο, το οποίο –σε αντίθεση με το υπόλοιπο της κατά κύριο λόγο καθολικής χώρας– έχει πλειοψηφικά μουσουλμανικό πληθυσμό.

Για δεκαετίες, το Μιντανάο έχει ταλαιπωρηθεί από αναταραχές και συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων μεταξύ των αρχών και ενός τοπικού αυτονομιστικού κινήματος, με ευρέως διαδεδομένες καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλες τις πλευρές.

«Πολλοί άνθρωποι ένιωσαν παραμελημένοι και αδικημένοι», δήλωσε ο Γκρεγκ Μπάρτον, πρόεδρος του Τμήματος Παγκόσμιας Ισλαμικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Ντίκιν. Η μουσουλμανική μειονότητα στο Μιντανάο «βρίσκεται στην περιοχή αυτή εδώ και πάρα πολύ καιρό –ο ισλαμισμός έφτασε εκεί πριν από τον καθολικισμό».

Αυτές οι δραστηριότητες δεν περιορίζονται μόνο στις ζούγκλες –υπάρχουν και στις αστικές περιοχές.

Η παραθαλάσσια πόλη Νταβάο, την οποία οι Άκραμ είχαν ορίσει ως τελικό προορισμό τους, «ήταν πάντα ο πιο δημοφιλής προορισμός για συναντήσεις ξένων τρομοκρατών», δήλωσε ο Μπανλαόι. «Η πόλη Νταβάο δεν είναι τόσο στόχος, όσο ένας τόπος συνάντησης, ένα κέντρο σχεδιασμού, χρηματοδότησης και διοικητικών ρυθμίσεων».

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι Άκραμ ταξίδεψαν εκτός Νταβάο.

Γιατί οι Φιλιππίνες;

Το 2017, μαχητικές ομάδες πραγματοποίησαν μια δημόσια επίδειξη δύναμης που εξέπληξε πολλούς, όταν οι ομάδες Abu Sayyaf και Maute –η τελευταία εκ των οποίων είχε δηλώσει υποταγή στο IS– κατέλαβαν τη Μαράουι, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Η βία ανάγκασε περισσότερους από 350.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη και τις γύρω περιοχές, πριν οι φιλιππινέζικες δυνάμεις την απελευθερώσουν μετά από μια αιματηρή πολιορκία που διήρκεσε μήνες.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι Φιλιππίνες –και ειδικότερα το Μιντανάο– έχουν καταστεί ένα τέτοιο επίκεντρο εξτρεμισμού.

Πρώτον, η χώρα ιστορικά «αγωνίστηκε να επιτύχει καλή διακυβέρνηση. Δεν είχε δημοκρατία μέχρι σχετικά πρόσφατα... η οικονομική ανάπτυξη δεν ήταν σταθερή και δεν ήταν καλά κατανεμημένη», είπε ο Μπάρτον. Σε σύγκριση με γειτονικές χώρες όπως η Μαλαισία, «το Μιντανάο ήταν πολύ περισσότερο μια άγρια παραμεθόρια ζώνη».

Τα πυκνά δάση στα βουνά και το παράκτιο περιβάλλον επιτρέπουν επίσης σε μαχητικές ομάδες να στήνουν στρατόπεδα και να εκπαιδεύουν μαχητές μακριά από τα βλέμματα.

«Είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για ξένους τρομοκράτες, επειδή μπορούν εύκολα να κρυφτούν και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν επαρκείς δυνατότητες να διεισδύσουν σε αυτές τις περιοχές», δήλωσε ο Banlaoi.

Η χώρα ως σημαντικός τουριστικός προορισμός, είναι «πολύ φιλόξενη προς τους αλλοδαπούς», είπε, καθιστώντας εύκολη την είσοδο και έξοδο ατόμων από τη χώρα –νόμιμα ή μη.

Τέλος, το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές μαχητικές ομάδες, οι οποίες έχουν εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες , καθιστά τις Φιλιππίνες «τον πιο προτιμώμενο προορισμό των ξένων τρομοκρατών, όχι μόνο από την Ασία, αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου», είπε.

Ωστόσο, πρόσθεσε, δεν μπορεί ο καθένας να μπει σε ένα στρατόπεδο μαχητών. Οι ξένοι μαχητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν πρέπει να έχουν δημιουργήσει δεσμούς με τις μαχητικές ομάδες ή τα εξτρεμιστικά δίκτυα στην περιοχή.

Η αυστραλιανή υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, ASIO, ανέφερε σε ενημέρωση στην ιστοσελίδα της ότι η ISEA «εκμεταλλεύεται τις κακές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στις Φιλιππίνες, ιδίως στο Μιντανάο, για να προσελκύσει μέλη».

Ορισμένοι ντόπιοι νεοσύλλεκτοι προσχωρούν με την ελπίδα για καλύτερες οικονομικές προοπτικές, ενώ άλλοι μοιράζονται τους ιδεολογικούς στόχους της οργάνωσης, όπως η ίδρυση ενός ισλαμικού κράτους υπό το νόμο της Σαρία στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Πόσο διαδεδομένες είναι αυτές οι ομάδες σήμερα;

Αυτές οι ομάδες έχουν εμπλακεί σε διάφορες βίαιες επιθέσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Η Abu Sayyaf ήταν ιδιαίτερα διαβόητη για τις απαγωγές και τις απαίτηση λύτρων για ξένους. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσινγκτον συνεργάστηκε στενά με τον στρατό των Φιλιππίνων για να σταματήσει τις δραστηριότητες της ομάδας.

Ωστόσο, η τρομοκρατία στις Φιλιππίνες έχει συνολικά μειωθεί από τότε που ο πρώην πρόεδρος Ροντρίγκο Ντουτέρτε– ο οποίος βρίσκεται τώρα υπό την επιτήρηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για φερόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»– ψήφισε ένα ριζοσπαστικό αντιτρομοκρατικό νόμο το 2020.

Σύμφωνα με τον Μπανλαόι, στο παρελθόν διώκονταν μόνο τα άτομα που διέπρατταν πραγματικές βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά ο νόμος επέτρεψε στις αρχές να διώκουν και άτομα που υποστήριζαν ή προωθούσαν βίαιες δραστηριότητες και παρείχαν υποστήριξη σε μαχητικές ομάδες, όπως χρηματοδότηση, καταφύγιο ή υλικοτεχνική βοήθεια.

Ο νόμος κατέστησε πολύ πιο δύσκολη τη χρηματοδότηση αυτών των ομάδων –με πολλές από αυτές να «αντιμετωπίζουν δυσκολίες», όπως είπε ο Banlaoi.

Η κυβέρνηση εφάρμοσε επίσης μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού –χρησιμοποιώντας τις δημοτικές αρχές και οργανώσεις για να πραγματοποιήσει κοινοτικές δράσεις και να μειώσει την τοπική υποστήριξη προς τις τρομοκρατικές ομάδες.

Επίσης, διαπραγματεύτηκε ειρηνευτικές συμφωνίες με μια σειρά από μαχητικές ομάδες –οι οποίες συμφώνησαν να σταματήσουν τις βίαιες δραστηριότητες και να μεταβούν στην πολιτική ζωή σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοδιοίκηση στο Μιντανάο.

Αυτά τα μέτρα είχαν απτά αποτελέσματα. Στον Παγκόσμιο Δείκτη Τρομοκρατίας του 2025, οι Φιλιππίνες κατατάχθηκαν 20ες μεταξύ 79 χωρών, σε μια κλίμακα που μετρά τον αντίκτυπο της τρομοκρατίας. Αντίθετα, το 2019 –πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος– είχαν καταταχθεί 9ες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί.

Ορισμένες μαχητικές ομάδες που υπέγραψαν ειρηνευτικές συμφωνίες εξακολουθούν να είναι οπλισμένες. «Η απειλή της τρομοκρατίας δεν εξαφανίζεται, επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν ένοπλες ομάδες που είναι πρόθυμες να οργανώσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες», κατέληξε ο Banlaoi.





Πηγή: skai.gr

