Το ξεχασμένο Boeing 737 που εμφανίστηκε «ως διά μαγείας» στην Καλκούτα

Η Air India ανακοίνωσε ότι «εντόπισε εκ νέου» αεροσκάφος τύπου Boeing 737, το οποίο είχε... χαθεί από τα αρχεία για πάνω από δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το αεροσκάφος είχε παραμείνει εγκαταλελειμμένο στο αεροδρόμιο της Καλκούτας από το 2012, χωρίς να έχει καταγραφεί η θέση του στα επίσημα έγγραφα.

Το Boeing 737-200, το οποίο παρέμεινε ακινητοποιημένο επί συνολικά 13 χρόνια «επανεμφανίστηκε» πρόσφατα, όταν η διοίκηση του αεροδρομίου της Καλκούτας επικοινώνησε με την Air India ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Μαζί με την ανάκτηση του αεροσκάφους, η εταιρεία κλήθηκε να καταβάλει και περίπου 85.000 λίρες για τη στάθμευση του στο σημείο.

Το αεροσκάφος είχε αρχικά καταχωρηθεί στην Indian Airlines, κρατική αεροπορική εταιρεία που συγχωνεύθηκε με την Air India το 2007.

Αργότερα εκμισθώθηκε για τα Ινδικά Ταχυδρομεία (India Post), όπου μετατράπηκε σε φορτηγό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Air India, Κάμπελ Γουίλσον, το αεροσκάφος είχε παροπλιστεί πριν από χρόνια για να χρησιμοποιηθεί από την India Post, ωστόσο για άγνωστο λόγο δεν υπήρχαν τα σχετικά επίσημα έγγραφα επικύρωσης της απόφασης αυτής και ως αποτέλεσμα, η «νέα» Air India φέρεται να αγνοούσε ακόμη και ότι το αεροσκάφος ανήκε στην ιδιοκτησία της, γεγονός που εξηγεί πώς κατέληξε να ξεχαστεί.

Την ύπαρξη και την ιστορία του αεροσκάφους ανέδειξε και χρήστης της πλατφόρμας X, ο Trinidade Gois, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία του Boeing 737-200 (με νηολόγιο VT-EHH), σημειώνοντας ότι η Air India ολοκλήρωσε πρόσφατα την πώληση και μεταβίβασή του.

Όπως ανέφερε, το αεροσκάφος παραδόθηκε αρχικά στην Indian Airlines το 1982, πέρασε αργότερα στην Alliance Air και στη συνέχεια μετατράπηκε σε φορτηγό για λογαριασμό των Ινδικών Ταχυδρομείων.

Ο Trinidade Gois, που παρακολουθεί την ιστορία της ινδικής αεροπορίας εδώ και τρεις δεκαετίες, γνώριζε το παρελθόν του αεροσκάφους όταν το φωτογράφισε το 2019 και επανέφερε το υλικό όταν η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για την Air India, μετά το δυστύχημα του αεροσκάφους της με προορισμό το Λονδίνο, το οποίο συνετρίβη στο Αχμενταμπάντ τον Ιούνιο του 2025 με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 260 άνθρωποι.

Τον Νοέμβριο, η εταιρεία καθήλωσε τρία Boeing 787-8 Dreamliner για εκτεταμένους ελέγχους, στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν το δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

