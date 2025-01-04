Περού: Τουλάχιστον έξι νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι αγνοούνται μετά την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι στην επαρχία Μαρισκάλ Λουσουριάγκα του βορειοδυτικού Περού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

«Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι αγνοούνται», αναφέρει η ενημέρωση από το περουβιανό υπουργείο Υγείας, στην οποία γίνεται λόγος για 15 τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό κέντρο υγείας.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε χθες Παρασκευή, παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Το λεωφορείο της εταιρείας Conchucos Express, στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι, είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Λίμα με προορισμό την Πομαμπάμπα (βόρεια). Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων, καταλήγοντας στα νερά ποταμού.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και αποδίδονται συνήθως σε υπερβολική ταχύτητα, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, καθώς και σε έλλειψη σημάνσεων και τροχονομικών ελέγχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.