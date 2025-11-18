Ένας δολοφόνος που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στην Αυστραλία τα βάζει με τις Αρχές, διεκδικώντας την κατανάλωση Vegemite στη φυλακή. Πρόκειται για ένα αλμυρό άλειμμα που περιέχει μαγιά και έντονα μπαχαρικά και θεωρείται το εθνικό τρόφιμο της χώρας.

Στις φυλακές το απαγορεύουν, καθώς θεωρούν ότι οι κρατούμενοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για να κρύψουν παράνομες ουσίες ή να κατασκευάσουν αλκοόλ, λόγω της μαγιάς που περιέχει.

Ωστόσο, ο Άντρε ΜακΚέκνι υποστηρίζει ότι η απαγόρευση του Vegemite του στερεί το δικαίωμα να «απολαμβάνει το εθνικό τρόφιμο, ως Αυστραλός πολίτης», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχουν δει τα πρακτορεία AFP και AP.

Ο ΜακΚέκνι καταδικάστηκε σε ισόβια για τον φόνο ενός κτηματομεσίτη στο Κουίνσλαντ τη δεκαετία του 1990. Εξέτισε μέρος της ποινής του στο Κουίνσλαντ, πριν μεταφερθεί στις φυλακές της Βικτώρια, που έχουν απαγορεύσει το άλειμμα από το 2006.

Στην αγωγή του κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης και Σωφρονισμού της περιοχής – του οργανισμού που διαχειρίζεται τις φυλακές – ο 54χρονος διεκδικεί την κατάργηση της απαγόρευσης του Vegemite.

Αναφέρει επίσης ότι οι φύλακες δεν του παρέχουν τις κατάλληλες τροφές για την ευημερία του και ζητεί να το αναγνωρίσουν στο δικαστήριο, με την υπόθεση να εκδικάζεται το 2026.

Το Vegemite, ένα ιδιαίτερα αγαπητό προϊόν, χρησιμοποιείται στο πρωινό των Αυστραλών από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στα ράφια των καταστημάτων το 1923.

Το παχύ, καφέ άλειμμα – που παρασκευάζεται κυρίως από εκχύλισμα μαγιάς – εφευρέθηκε στη Μελβούρνη πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, ως εναλλακτική λύση στο βρετανικό προϊόν Marmite, που έχει επίσης εκχύλισμα μαγιάς, αναμεμειγμένο με εκχυλίσματα λαχανικών και αλάτι.

Το 2022, η Μελβούρνη ανακήρυξε τη μυρωδιά του Vegemite, που αναδύεται από ένα εργοστάσιο της πόλης, ως «σημαντικό» στοιχείο της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Ωστόσο, δεν το αγαπούν όλοι. Το Μουσείο Αηδιαστικών Τροφίμων στη Σουηδία το κατατάσσει ανάμεσα στα πιο… αηδιαστικά τρόφιμα, σύμφωνα με το BBC.

Το Vegemite προκάλεσε διεθνή διαμάχη τον Απρίλιο του φετινού έτους, όταν ένας Αυστραλός ιδιοκτήτης καφέ στον Καναδά κλήθηκε να το αφαιρέσει από τα ράφια του, καθώς δεν συμμορφωνόταν με τους τοπικούς κανονισμούς υγιεινής.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, παρενέβη υπερασπιζόμενος το προϊόν και σχολιάζοντας ότι ήταν «αρκετά περίεργο» το γεγονός πως ο Καναδάς επέτρεπε την πώληση του «άχρηστου» ανταγωνιστικού προϊόντος του Vegemite, του Marmite. Η καναδική υπηρεσία άλλαξε τότε στάση και επέτρεψε στον ιδιοκτήτη του καφέ να συνεχίσει να το πουλάει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.