Ευρωεκλογές 2024: Μειωμένη η συμμετοχή στην Ισπανία, αυξημένη στην Πορτογαλία

Στο 28% διαμορφώνεται η συμμετοχή στις ευρωεκλογές στην Ισπανία, έως τις 15.00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Η συμμετοχή είναι μειωμένη κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την ίδια χρονική στιγμή το 2019, οπότε η συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 34,7%

Αντίθετα, στην Πορτογαλία η συμμετοχή είναι σημαντική υψηλότερη απ' ό,τι το 2019, όταν σχεδόν το 69% του εκλογικού σώματος απείχε από τη διαδικασία. Εως το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 15% των καταγεγραμμένων Πορτογάλων είχαν. Σημειώνεται ότι φέτος οι ψηφοφόροι της χώρας μπορούν να ψηφίσουν σε όποιο εκλογικό κέντρο επιθυμούν. Επίσης, οι ψηφοφόροι μέσω μιας διαδικτυακής πύλης έχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τον συνωστισμό στα εκλογικά τμήματα, ώστε να εντοπίσουν αυτά που έχουν χρόνο αναμονής 15 λεπτών ή και λιγότερο.

