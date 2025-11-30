Eυκαιρία για big business ο πόλεμος του Τραμπ κατά των ναρκωτικών

Ο αμερικανικός στρατός έχει στρέψει πλέον την προσοχή του προς τον Νότο, και η αμυντική βιομηχανία σπεύδει να πουλήσει τα εργαλεία για έναν διαφορετικό τύπο πολέμου, αναφέρει η Wall Street Journal.

Εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας και νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης έχουν βρει μια νέα, ζωτικής σημασίας αγορά στον ταχέως κλιμακούμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών που διεξάγει ο πρόεδρος Τραμπ. Όπλα και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάστηκαν για μια μελλοντική σύγκρουση με την Κίνα ή που απέτυχαν να αποδείξουν την αξία τους στο ουκρανικό πεδίο μάχης έχουν βρει πλέον έναν ρόλο στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών από την κυβέρνηση.

Εταιρείες drone και απεικόνισης βοηθούν την Ακτοφυλακή και το Ναυτικό των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική. Εταιρείες ΑΙ από τη Σίλικον Βάλεϊ μέχρι το Ντουμπάι προωθούν πλατφόρμες που υπόσχονται να χαρτογραφήσουν τα κρυφά δίκτυα των διακινητών φαιντανύλης. Στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, ένα σύστημα αντιμετώπισης drones που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία επαναχρησιμοποιείται για την αποτροπή εισβολών από το Μεξικό.

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αναβιώσει τη ρητορική του παγκόσμιου πολέμου κατά της τρομοκρατίας, ολοένα και περισσότερες εταιρείες, μεγάλες και μικρές, διεκδικούν μερίδιο στη νέα αυτή αγορά, συχνά τροποποιώντας την τεχνολογία τους ώστε να ταιριάζει στη νέα αποστολή. Έχουν αναβαπτίσει τα drones, τους αισθητήρες, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες δεδομένων τους ως ειδικές λύσεις για τον αγώνα του Τραμπ ενάντια στη «ναρκο-τρομοκρατία».

Η προσπάθεια έχει επιταχυνθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια πρωτοφανή εκστρατεία κατά μικρών σκαφών διακίνησης ναρκωτικών, πραγματοποιώντας πλήγματα που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 80 ανθρώπους. Περιφερειακοί σύμμαχοι έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ για δολοφονίες αμάχων. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι τα καρτέλ ναρκωτικών αποτελούν άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η νομιμότητα των επιθέσεων στα σκάφη έχει αμφισβητηθεί από Αμερικανούς νομοθέτες, ξένους συμμάχους, τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, η αντίδραση αυτή δεν έχει αποτρέψει τις εταιρείες που διεκδικούν ρόλο στις ευρύτερες επιχειρήσεις της διοίκησης Τραμπ κατά των ναρκωτικών.

Σε συνέντευξή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir Technologies, Άλεξ Κάρπ, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση αν η τεχνολογία της εταιρείας του εμπλέκεται σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, αλλά εξέφρασε την υποστήριξή του στις επιθέσεις. «Αν εμπλεκόμαστε, είμαι πολύ περήφανος» δήλωσε. «Πιστεύω ότι η φαιντανύλη είναι μάστιγα για την εργατική τάξη της Αμερικής και ότι αν αυτή η μάστιγα επηρέαζε μη εργαζόμενους, θα χρησιμοποιούσαμε ακραία βία, οπότε στηρίζω αυτό που κάνουν».

Αν και η εθνική στρατηγική άμυνας της κυβέρνησης δεν έχει δημοσιοποιηθεί, άτομα με γνώση του θέματος ανέφεραν ότι μεγάλο μέρος της αφιερώνεται στην εσωτερική ασφάλεια και στην ασφάλεια του δυτικού ημισφαιρίου, μια σημαντική στροφή που βάζει τις ανησυχίες για την Κίνα σε δεύτερη μοίρα.

«Η αποστολή κατά των ναρκωτικών έχει ήδη ανοίξει νέες, απρόσμενες γραμμές εσόδων» δήλωσε ο Όμπρεϊ Μέινς, ανώτερος διευθυντής της Vannevar Labs, νεοφυούς εταιρείας που παρέχει πληροφορίες σε υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας. Η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τις αμερικανικές αρχές να εντοπίζουν και να διαταράσσουν αλυσίδες εφοδιασμού ναρκωτικών, χαρτογραφώντας διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και προμηθευτές με έδρα την Κίνα, καθώς και για να μετρά τη δημόσια άποψη σχετικά με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον ύποπτων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.

Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού του Τραμπ έδωσε στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας επιπλέον 165 δισ. δολάρια για την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων 6 δισ. για την επέκταση της «τεχνολογίας ασφάλειας συνόρων» ΗΠΑ-Μεξικού, π.χ. συστήματα επιτήρησης. Παρείχε επίσης στο Πεντάγωνο επιπλέον 1 δισ. δολάρια για αποστολές κατά των ναρκωτικών και ελέγχου των συνόρων. Η Ακτοφυλακή έλαβε 4 δισ. δολάρια επιπλέον για περιπολικά πλοία ανοιχτής θαλάσσης και 350 εκατ. για ρομποτικά συστήματα.

«Υπάρχει προτεραιότητα και χρήμα», δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies και απόστρατος συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών. «Για τις επιχειρήσεις, αυτό είναι καλό».

Από τον Ιούλιο, η Ακτοφυλακή έχει αποκτήσει αρκετές εκατοντάδες drones και σκάφη. «Το όραμά μας είναι τα ρομποτικά και αυτόνομα συστήματα να αποτελούν τον κανόνα στην εκτέλεση των αποστολών της Ακτοφυλακής» είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος ρομποτικής και αυτόνομων συστημάτων της Ακτοφυλακής. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. «Η απειλή των ναρκωτικών για την Αμερική είναι πραγματική, συνεχής και σταθερή».

Όλη αυτή η κινητικότητα της κυβέρνησης έχει μεταμορφώσει την παραδοσιακά ήσυχη στρατιωτική ζώνη της Καραϊβικής και του ανατολικού Ειρηνικού σε κόμβο έντονης δράσης.

Η Διοίκηση Νοτίου Τομέα των ΗΠΑ (U.S. Southern Command), που επιβλέπει επιχειρήσεις στη μεγαλύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής από τη Φλόριντα, συνήθως επικεντρώνεται σε χρόνιες, υποχρηματοδοτούμενες αποστολές, μεταξύ των οποίων ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Ξαφνικά έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς θανατηφόρας εκστρατείας. Ενώ συνήθως διαθέτει ένα ή δύο πλοία τον μήνα στην Καραϊβική, τώρα επιχειρεί με περίπου 12, καθώς και με drones και άλλα αεροσκάφη.

Αξιωματούχος της Διοίκησης Νοτίου Τομέα ζήτησε από τους βουλευτές περισσότερους πόρους, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί «ιδανικό περιβάλλον για την επίδειξη νέων τεχνολογιών» και πεδίο δοκιμών για ρομποτικά και μη επανδρωμένα συστήματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών».

