Exxon: Απομακρύνει το μη απαραίτητο προσωπικό της από τη Μέση Ανατολή

Οι παραγωγοί πετρελαίου έχουν μειώσει την παραγωγή καθώς η χωρητικότητα αποθήκευσης δέχεται ασφυκτικές πιέσεις

Περίπου το 20% της παραγωγής της Exxon Mobil βρίσκεται στην περιοχή, σύμφωνα με αναλυτές

Η Exxon Mobil απομάκρυνε τους μη απαραίτητους εργαζομένους από τις δραστηριότητές της στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σε συνέντευξη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντάρεν Γουντς.

Ορισμένες δραστηριότητες έχουν περιοριστεί προκειμένου να διαχειριστούν τα επίπεδα αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες, ανέφερε. Η Exxon είναι μειοψηφικός εταίρος σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία.

«Η πρώτη και ύψιστη προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποί μας παραμένουν ασφαλείς και απομακρύναμε όσους δεν ήταν κρίσιμοι ή απολύτως απαραίτητοι για τις λειτουργίες που υποστηρίζαμε», δήλωσε ο Γουντς.

Η ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, της σημαντικής θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, έχει ουσιαστικά σταματήσει, αφού η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί σε δεξαμενόπλοια που θα επιχειρήσουν να περάσουν.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, (Donald Trump) απείλησε τη Δευτέρα ότι θα κλιμακώσει τον πόλεμο εάν μπλοκάρει τις αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα προέβλεψε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα.

Με τις εξαγωγές να αντιμετωπίζουν πιέσεις, οι παραγωγοί πετρελαίου έχουν μειώσει την παραγωγή σε ορισμένα πετρελαϊκά πεδία καθώς εξαντλείται η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης.

«Η δυνατότητα διαχείρισης των αποθεμάτων γίνεται εξαιρετικά δύσκολη και πολλές δραστηριότητες περιορίζονται απλώς για να διατηρηθούν τα επίπεδα αποθεμάτων, μέχρι να εξομαλυνθούν με τον χρόνο τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη ροή μέσω του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Γουντς.

Περίπου το 20% της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Exxon βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Jefferies. Σχεδόν το 60% των δραστηριοτήτων της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας στο υγροποιημένο φυσικό αέριο συγκεντρώνεται στην περιοχή, σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία TD Cowen.



