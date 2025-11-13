Η παραγωγή πετρελαίου από την κοινοπραξία υπό την Exxon Mobil στη Γουιάνα φθάνει τα 900.000 βαρέλια την ημέρα

Η παραγωγή αργού της κοινοπραξίας υπό τον αμερικανικό κολοσσό του τομέα του πετρελαίου Exxon Mobil στη Γουιάνα έφθασε τα 900.000 βαρέλια σε ημερήσια βάση, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, μετά την έναρξη λειτουργίας της τέταρτης εγκατάστασής της στη χώρα, νωρίτερα φέτος.

Η εγκατάσταση Yellowtail έφθασε στη δυναμικότητα των 250.000 βαρελιών την ημέρα όπως σχεδιαζόταν, εξήγησε η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

