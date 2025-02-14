Europol: Τρεις Μολδαβοί συνελήφθησαν για διασυνδέσεις με την ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner

Τρεις Μολδαβοί υπήκοοι συνελήφθησαν στη Μολδαβία για διασυνδέσεις με τη ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner, ανακοίνωσε σήμερα η πανευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

Οι αρχές της Μολδαβίας πραγματοποίησαν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου έφοδο σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες που συνδέονται με ύποπτα μέλη της παραστρατιωτικής ομάδας που συνδέεται με εγκλήματα πολέμου κατά των Ουκρανών, αναφέρει η Europol σε ανακοίνωσή της.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μια επιχείρηση των εθνικών αρχών της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, με την υποστήριξη της Europol, στόχευσε άτομα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι συμμετείχαν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ως μισθοφόροι της οργάνωσης Wagner.

Η έρευνα έχει μέχρι στιγμής εντοπίσει 85 άτομα που συνδέονται με τον εν λόγω πόλεμο, αναφέρει η Europol στην ανακοίνωση της, προσθέτοντας ότι το υλικό που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των επιδρομών πιστοποιεί τη στρατολόγηση και τις συνθήκες υπηρεσίας εντός του Ομίλου Wagner και καταδεικνύει τη συμμετοχή των υπόπτων σε στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία.

Η Europol αναφέρει ότι υποστήριξε την έρευνα διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και δημιούργησε ένα εικονικό σημείο διοίκησης για τον εξορθολογισμό της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών.

Νωρίτερα την Παρασκευή, οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο Ρώσοι πολίτες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 5-1/2 ετών στην Πολωνία για συμμετοχή στην πολιτοφυλακή της οργάνωσης Wagner και για διενέργεια κατασκοπείας υπέρ της Μόσχας. Και οι δύο τους είχαν συλληφθεί τον Αύγουστο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

