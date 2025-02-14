Γυναίκα φέρεται πως έχασε τα χέρια της μετά από επίθεση καρχαρία

Μια τουρίστρια πιστεύεται ότι έχασε και τα δύο της χέρια μετά από επίθεση καρχαρία αφού πλησίασε κοντά του και άρχισε να του τραβάει την προσοχή προκειμένου να τραβήξει φωτογραφίες του.

Η τουρίστρια η οποία σύμφωνα με την Metro είναι Καναδή, φέρεται να ονομάζεται Nathalie Ross και είναι 55 ετών.

Δέχθηκε την επίθεση σε ρηχά νερά στα ανοιχτά της παραλίας Thompson's Cove στα νησιά Turks and Caicos στην Καραϊβική γύρω στις 10.30 π.μ. στις 7 Φεβρουαρίου.

Πιστεύεται ότι ο σύζυγός της προσπάθησε να πολεμήσει με τον καρχαρία.

Φωτογραφίες από το συμβάν, αποτυπώνουν την τουρίστρια ξαπλωμένη στην παραλία καθώς ο σύζυγός της και άλλοι προσπαθούν να σταματήσουν την αιμορραγία που έχει.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο θεωρείται πως θα επιβιώσει.

Οπως αναφέρει μάλιστα το Magnetic Media, έχει δεχθεί δαγκωματιές και στον μηρό της.

Οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση στην παραλία, αφού διαπιστώθηκε ότι ο καρχαρίας είχε μετακινηθεί σε βαθύτερα νερά.

Από τότε κοινοποιήθηκαν πλάνα του να τραντάζεται στο νερό κοντά στο σημείο που επιτέθηκε στην 55χρονη

Τα νερά γύρω από τα νησιά Turks and Caicos φιλοξενούν μια ποικιλία ειδών καρχαριών, συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών τίγρης, των ταυροκαρχαριών, των σφυροκέφαλων καρχαριών και των καρχαριών των υφάλων, σύμφωνα με το Visit Turks & Caicos Islands.

Πηγή: skai.gr

