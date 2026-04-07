Ερντογάν: Όσοι ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ, πρέπει να εμποδιστούν από τον κόσμο

«Αυτοί που σήμερα ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ, πρέπει να εμποδιστούν από τον κόσμο» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Από την πρώτη ημέρα του πολέμου που επηρέασε το Ιράν και τις χώρες του Κόλπου, ως Τουρκία κάναμε αυτό που πρέπει ως δίκαιο της αδελφοσύνης μας. Είπαμε ποιο είναι ορθό, δεν διστάσαμε και προειδοποιήσαμε πως ο πόλεμος μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες. Στην 38η ημέρα των συγκρούσεων εξακολουθούμε να έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Ο Χίτλερ ήταν ο τελευταίος που είχε πέσει θύμα των παθών του και προκάλεσε μεγάλους πόνους στον εαυτό του, στον λαό του και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα αυτοί που ακολουθούν τον δρόμο του Χίτλερ, παίζουν τον ίδιο τον ρόλο του Χίτλερ, όχι μόνο σε όλο τον κόσμο, αλλά και στους ίδιους τους δικούς του πολίτες. Εχει έρθει η στιγμή έτσι ώστε ο πλανήτης να βάλει τέλος στην πορεία αυτή».



Τσελίκ: Η στήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο θα αυξήσει την ένταση

Ενόχληση της Άγκυρας από το αεροπλανοφόρο των Γάλλων - Η Ολλανδία και οι σχέσεις με το Ισράλη

«Δείτε τώρα την κωμωδία. Η Γαλλία, η οποία είναι ανενεργή σε όσα συμβαίνουν, για να στηρίξει την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση ανακοίνωσε πως θα στείλει αεροπλανοφόρο. Είναι αυτό όραμα ασφάλειας; Αντιθἐτως είναι ένα βήμα που αυξάνει την ένταση στην περιοχή. Επίσης τι σχέση έχει η Ολλανδία. Όπως και η ελληνοκυπριακή πλευρά (Κυπριακή Δημοκρατία). Οπως ξέρετε από την άποψη ευρωπαϊκων αξιών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, στη Γάζα, είναι ένοχη η σιωνιστική επιθετικότητα. Όμως η ελληνοκυπριακή διοίκηση που κατα την άποψη της ΕΕ είναι μέλος της ΕΕ, πάει και συνάπτει με το Ισραήλ μια συμφωνία συνεργασίας ασφάλειας».

Άγκυρα: Έχουμε ακραίες συμπεριφορές Ελλάδας και Κύπρου

«Η Τουρκία είναι σημείο αναφοράς μεταξύ όλων των πολέμων και εντάσεων»

«Τώρα, φανταστείτε τον χάρτη της Τουρκίας: πάνω μας, ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας συνεχίζεται εδώ και πέντε χρόνια - Μαύρη Θάλασσα. Κάτω μας, δυστυχώς, η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται. Η επιθετικότητα του Ισραήλ προς τον Λίβανο και τη Συρία συνεχίζεται. Στα αριστερά μας, υπάρχουν ορισμένες ακραίες συμπεριφορές από την ελληνοκυπριακή πλευρά (Kυπριακή Δημοκρατία) και την Ελλάδα, και στα Βαλκάνια υπάρχουν ορισμένες εντάσεις - προκλήσεις με βάση την εθνικότητα. Στα ανατολικά μας, στο Ιράν, μια μεγάλη κρίση λόγω της επιθετικότητας που αντιμετωπίζει. Από τον πόλεμο Πακιστάν - Ινδίας μέχρι την ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Ευρώπης, μια ολόκληρη σειρά από ρήγματα μετατοπίζονται εδώ. Η Τουρκία είναι το σημείο αναφοράς ακριβώς στη μέση όλων αυτών».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Τεράστια αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ ύψους 757 εκατ. δολαρίων - Προμήθεια πυραύλων PULS»

«Εγκαθιστά ισραηλινούς πυραύλους στα Δωδεκάνησα και σε άλλα νησιά του Αιγαίου» - Η Ελλάδα παραβιάζει και πάλι τη Συνθήκη της Λωζάνης»

