Ερντογάν: «Η γενοκτονία στη Γάζα πρέπει τώρα να τερματιστεί»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας:

«Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο για την εφαρμογή εκεχειρίας στη Γάζα αποτελεί ένα εποικοδομητικό και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

»Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας.

»Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί.

»Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν το πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τον παλαιστινιακό λαό και ότι η λύση των δύο κρατών, που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, θα τεθεί σε εφαρμογή».

Hamas’s response to the plan for the establishment of a ceasefire in Gaza constitutes a constructive and significant step towards the achievement of lasting peace.



Israel must immediately halt all its attacks and comply with the ceasefire plan.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2025

Πηγή: skai.gr

