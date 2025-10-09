Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κάθριν (Κέιτ Μίντλετον)προειδοποίησε σήμερα ότι τα smartphones και οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην «επιδημία αποσύνδεσης» που απειλεί την ανάπτυξη των παιδιών.

«Αν και οι ηλεκτρονικές συσκευές υπόσχονται να μας κρατήσουν συνδεδεμένους, συχνά κάνουν το αντίθετο», έγραψε η Κέιτ, σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ της Βρετανίας σε άρθρο που υπογράφει από κοινού με τον καθηγητή της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Χάρβαρντ Ρόμπερτ Γουάλντινγκερ.

Η Κέιτ, που έχει τρία παιδιά - τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις - εκτίμησε ότι οι προκλήσεις είναι «ιδιαίτερα σοβαρές» για τα μωρά και τα μικρά παιδιά που έχουν γεννηθεί σε έναν κόσμο βυθισμένο στην ψηφιακή τεχνολογία.

Ωστόσο, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, τόνισε ότι κανένα από τα παιδιά του πριγκιπικού ζεύγους δεν έχει κινητό τηλέφωνο.

«Μεγαλώνουμε μια γενιά που μπορεί να είναι πιο "συνδεδεμένη" από οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία, ενώ παράλληλα είναι πιο απομονωμένη, πιο μοναχική και λιγότερο ικανή να καλλιεργήσει ζεστές σχέσεις με νόημα, οι οποίες, όπως μας δείχνουν οι έρευνες, αποτελούν το θεμέλιο μιας υγιούς ζωής», υπογραμμίζει η 43χρονη Κέιτ στο άρθρο.

Επικαλέστηκε εξάλλου τα ευρήματα έρευνας του Χάρβαρντ για την ανάπτυξη των ενηλίκων, τη μεγαλύτερη σε διάρκεια τέτοιου είδους έρευνα, η οποία δείχνει ότι ο καλύτερος δείκτης για μια χαρούμενη και υγιή ζωή είναι η ποιότητα των σχέσεων ενός ατόμου.

«Κοιτάξτε τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεστε στα μάτια και να είστε εντελώς παρόντες – διότι εκεί ξεκινά η αγάπη», σημείωσε η Κέιτ.

«Διότι τα μωρά και παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα όπου λαμβάνουν προσοχή και στοργή είναι σε θέση να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν και να γίνουν ενήλικες ικανοί να χτίσουν σχέσεις αγάπης, οικογένειες, κοινότητες. Αυτή είναι η σημαντικότερη κληρονομιά των παιδιών μας» τονίζει.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε από το ίδρυμα Royal Foundation Centre for Early Childhood, το οποίο ίδρυσε η Κέιτ το 2021, ενόψει επίσκεψής της σήμερα σε φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει οικογένειες με μικρά παιδιά.

