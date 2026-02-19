Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η πολιτεία ερευνά μια καταγγελία, η οποία προέκυψε από έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία ο θανών δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων, Τζέφρι Έπσταϊν, διέταξε την ταφή των σορών δύο κοριτσιών από το εξωτερικό έξω από το απομακρυσμένο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού, Λόρεν Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι ζητήθηκε από το ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα μη επεξεργασμένο αντίγραφο ενός email του 2019 που περιέχει την καταγγελία. Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ το FBI αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις.

«Ερευνούμε ενεργά αυτή την καταγγελία και διεξάγουμε μια ευρύτερη επανεξέταση υπό το πρίσμα της τελευταίας δημοσιοποίησης εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ», δήλωσε η Ροντρίγκεζ.

Το επίμαχο email και οι ισχυρισμοί

Μια ημέρα νωρίτερα, το νομοθετικό σώμα του Νέου Μεξικού ξεκίνησε την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για τις κατηγορίες ότι ο Έπσταϊν κακοποιούσε σεξουαλικά κορίτσια και γυναίκες στο Zorro Ranch, 48 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το επεξεργασμένο email του 2019 είχε σταλεί λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στον Έντι Άραγκοv, παρουσιαστή ραδιοφωνικής εκπομπής στο Νέο Μεξικό.

Ο αποστολέας, ισχυριζόμενος ότι ήταν πρώην υπάλληλος του ράντσου, ζητούσε πληρωμή ενός bitcoin σε αντάλλαγμα για βίντεο που έδειχναν τον χρηματιστή να συνευρίσκεται με ανηλίκους.

Το email ανέφερε ότι δύο κορίτσια από το εξωτερικό είχαν ταφεί κατόπιν εντολής του Έπσταϊν «κάπου στους λόφους έξω από το Zorro» και ότι οι δυο τους πέθαναν «από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια βίαιου σεξ».

Ο Άραγκοv δήλωσε ότι θεώρησε το email γνήσιο και το προώθησε αμέσως στο FBI. Ανέφερε ότι δεν πλήρωσε ούτε είχε άλλη επαφή με τον αποστολέα.

Επιφυλάξεις

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε πέρυσι ότι ορισμένα από τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την έρευνα για τον Έπσταϊν «περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς», συμπεριλαμβανομένων ανώνυμων κατηγοριών που οι ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδείς.

Η Επίτροπος Κρατικών Γαιών του Νέου Μεξικού, Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ, κάλεσε τους αξιωματούχους της δικαιοσύνης να διερευνήσουν πλήρως τις καταγγελίες για εγκληματικότητα στο ράντσο του Έπσταϊν και στις παρακείμενες κρατικές εκτάσεις.

Ο Έπσταϊν είχε μισθώσει περίπου 1.243 στρέμματα κρατικής γης γύρω από το ράντσο το 1993. Η Γκαρσία ακύρωσε τις μισθώσεις τον Σεπτέμβριο του 2019, αφού το γραφείο της διαπίστωσε ότι ο Έπσταϊν δεν χρησιμοποιούσε τη γη για κτηνοτροφία ή γεωργία, αλλά ως «ζώνη απομόνωσης» για την ιδιωτικότητα του ράντσου του.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Πηγή: skai.gr

